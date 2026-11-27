AIMA admite sistemas arcaicos e prevê unificação de dados apenas para 2027

Para quem tenta navegar a burocracia da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), a distância entre a promessa institucional e a realidade do balcão continua a ser abismal. Num recente balanço sobre a estratégia da agência, a direção admite a fragilidade dos sistemas, mas foca-se agora numa transição do volume para a qualidade, embora com prazos que, para quem aguarda um documento, pareçam distantes.

Photo: https://aima.gov.pt/pt AIMA - Agência Para a Integração, Migrações e Asilo

O acesso digital: solução ou barreira?

A AIMA pretende reduzir o fluxo físico nas lojas, incentivando o uso de canais digitais. A direção destaca que a capacidade de resposta via e-mail melhorou, tendo respondido a quase 300 mil mensagens nos últimos três meses. No entanto, o detalhe humano revela a fragilidade da estrutura: apenas 15 pessoas são responsáveis por este volume de respostas. A própria agência admite que a complexidade da legislação torna a formação destas equipas difícil, o que levanta questões sobre a precisão e a consistência das respostas dadas aos utentes.

A luta contra a discricionariedade

Um dos problemas mais graves relatados por imigrantes e advogados é a falta de uniformidade: a exigência de documentos diferentes para o mesmo processo, dependendo da loja ou do funcionário. A direção da AIMA reconhece esta herança do antigo SEF, marcada por uma gestão regionalizada e inconsistente. A solução proposta passa por uma centralização da direção nacional e por um novo sistema de recepção de documentos, que visa eliminar a margem de interpretação individual no momento do atendimento físico.

Sistemas obsoletos e o horizonte de 2027

Para quem tenta resolver a sua situação agora, a notícia sobre a tecnologia é agridoce. A AIMA admite que herdou sistemas "arcaicos" e sem manutenção. Embora existam melhorias em curso, a unificação total dos sistemas de informação — que permitiria, por exemplo, que quem atende o telefone tenha acesso imediato ao processo do utente — está prevista apenas para 2027. Até lá, o utente continua a enfrentar a fragmentação da informação entre diferentes departamentos.

Recursos humanos e a pressão do terreno

No que toca ao reforço operacional, foi solicitado a contratação de 159 novos funcionários para aumentar a capacidade de decisão. Paralelamente, a agência apela aos cidadãos para que sejam "eficientes" na entrega de documentos no dia do agendamento, alertando que falhas na instrução inicial do processo podem levar a atrasos significativos.

Reagrupamento familiar e prazos

No âmbito do reagrupamento familiar no exterior, a procura tem sido elevada: apenas numa semana foram registados cerca de 10 mil pedidos. O objetivo declarado é reduzir a distância temporal entre o pedido de agendamento e a data da entrevista, embora a concretização plena desta celeridade dependa da eficácia do reforço de pessoal mencionado.

Em suma, a AIMA desenha um caminho para a modernização que inclui a reestruturação de 37 espaços de atendimento nos próximos dois anos e a atualização tecnológica a longo prazo. Contudo, para o imigrante que hoje aguarda à porta de uma loja, a pergunta permanece: como sobreviver à burocracia enquanto a "sala de estar do país" ainda está em obras?