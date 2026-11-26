Envelhecimento acelerado: 20 municípios portugueses em situação crítica

A demografia do interior de Portugal apresenta um cenário crítico que antecipa, por vezes, décadas as projeções oficiais. Um estudo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), intitulado "Territórios da Longevidade”, revela que 20 municípios da região Centro já atingiram, em 2025, um índice de envelhecimento que era esperado apenas para 2050. Na prática, isto significa que estas populações estão a envelhecer a um ritmo muito superior ao previsto, saltando 25 anos de projeções demográficas.

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Estes concelhos concentram-se no interior, abrangendo os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Santarém. Entre eles encontram-se localidades como Gouveia, Aguiar da Beira, Trancoso, Mêda, Almeida, Sabugal, Manteigas, Pinhel, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, Penamacor, Oleiros, Góis, Pampilhosa da Serra, Penacova, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Mação. No total, quase metade dos municípios da região (47) já superam o índice de envelhecimento projetado para 2030.

O estudo, desenvolvido com apoio técnico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e baseado em dados do INE, não analisa apenas a idade da população, mas tenta medir a capacidade de resposta dos territórios. Para definir o conceito de territórios age-friendly (amigáveis para idosos), foram analisadas 16 variáveis, incluindo rendimentos, pensões, infraestruturas, serviços de saúde e respostas sociais. São estes os fatores que determinam se o envelhecimento de um cidadão será acompanhado de dignidade e saúde, ou se a idade se tornará um fator de isolamento e precariedade.

Neste contexto, a CCDRC atribuiu o galardão "Territórios da Longevidade 2025” a 25 municípios que, segundo a comissão, promovem condições favoráveis a um envelhecimento ativo e seguro. A lista inclui cidades e vilas como Aveiro, Coimbra, Guarda, Viseu e Belmonte, entre outras. No entanto, um dado chama a atenção: dos municípios premiados por serem "amigáveis" para os idosos, apenas dois (Góis e Pampilhosa da Serra) pertencem ao grupo dos 20 concelhos onde o envelhecimento é mais severo e acelerado.

Esta disparidade coloca uma questão central sobre a eficácia das políticas sociais: se os territórios com o envelhecimento mais crítico não são, na maioria, os que possuem as melhores condições de apoio, quem são as pessoas que ficam para trás nestas zonas do interior? O reconhecimento formal de "boas práticas" em alguns municípios é um passo, mas o fosso entre a projeção estatística e a realidade vivida nos distritos de Castelo Branco ou da Guarda sugere que a urgência de serviços de proximidade e cuidados de saúde supera a velocidade da resposta institucional.