Seis estruturas da PSP e GNR rejeitam acordo salarial por considerarem aumentos insuficientes

O governo e as forças de segurança encontram-se num impasse sobre a valorização salarial, onde a diferença entre as siglas que assinam os acordos e a realidade dos agentes no terreno revela um fosso significativo. Apesar de o Ministério da Administração Interna celebrar um acordo sobre aumentos salariais e suplementos, seis estruturas representativas da PSP e da GNR recusaram a proposta, alegando que as medidas são insuficientes ou meramente cosméticas.

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O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), liderado por Armando Ferreira, justifica a recusa com a falta de valorização de quem está na "primeira linha". Para o sindicato, o aumento de 25 euros no suplemento de patrulha previsto para 2027 é irrisório, argumentando que o acordo beneficia sobretudo os polícias com carreiras mais longas, ignorando aqueles com menos de 20 anos de serviço. Esta distinção deixa claro que, embora existam ganhos nominais, o acesso a uma melhoria real da qualidade de vida não chega de forma equitativa a todos os escalões.

Do lado da PSP, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), a maior estrutura do setor, exige a subida de dois índices remuneratórios já em janeiro (um aumento de 104 euros), considerando a proposta governamental insuficiente. Em sentido contrário, o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes (SNCC-PSP) vê o acordo como um passo crucial para recuperar a estagnação salarial dos últimos anos.

Na GNR, a fragmentação é ainda mais evidente. Enquanto a Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) considera que o acordo resolve injustiças na carreira de sargentos e corrige disparidades face à PSP, a Associação dos Profissionais da GNR (APG) — a maior da instituição — rejeita-a. A APG classifica as medidas como "ajustes de fachada" que não resolvem os problemas estruturais da corporação.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, defende que estes são os maiores aumentos alguma vez concedidos, podendo chegar aos 550 euros num período de quatro anos. No entanto, a representatividade deste número é contestada. A Associação Nacional dos Oficiais da Guarda (ANOG) recorda que, embora o governo aponte a maioria das "siglas" a favor do acordo, o número de militares representados por quem assinou é reduzido. Segundo a ANOG, apenas cerca de 1.800 dos 22.731 militares da Guarda estão abrangidos pelas associações que aceitaram os termos.

O acordo prevê, formalmente, a subida de um nível remuneratório em 2027 (52 euros) e outro em 2028, além de ajustes nos suplementos de comando, turno, especial de serviço, piquete e residência. Contudo, a análise das estruturas que ficaram de fora sugere que o benefício real do sistema não atinge a maioria dos agentes, mantendo a precariedade de quem opera na rua e a insatisfação de quem considera que a valorização é apenas estatística e não efetiva.