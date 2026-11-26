CML vai publicar relatórios técnicos sobre segurança dos funiculares históricos em dezembro

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) comprometeu-se a publicar, na primeira quinzena de dezembro, a totalidade dos relatórios técnicos relativos aos funiculares históricos da cidade, incluindo o do Ascensor da Glória, onde ocorreu um acidente com vítimas mortais em 2025. O anúncio foi feito por Gonçalo Reis, vice-presidente da autarquia, durante a reunião pública de vereadores realizada nesta quarta-feira, 25 de novembro.

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A decisão de tornar públicos estes documentos surge após a divulgação de informações jornalísticas que apontavam a existência de relatórios, datados de outubro e novembro de 2025, emitidos pelo Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM). Estes documentos identificavam desconformidades técnicas, deficiências de segurança e a necessidade urgente de intervenção nos equipamentos explorados pela empresa municipal Carris (Glória, Lavra, Graça, Bica e Santa Justa).

O debate institucional centrou-se na cronologia do conhecimento destas falhas e na responsabilidade da gestão municipal. O vereador do PS, Pedro Anastácio, afirmou que a CML e a Carris detinham informação sobre a impropriedade operacional dos elevadores desde 2022, sugerindo que a autoridade competente tinha competência e dever de suspender o serviço antes do acidente. Por sua vez, o vice-presidente Gonçalo Reis confirmou que os relatórios lhe foram entregues pessoalmente pelo presidente da Carris, Rui Lopo, em outubro, embora tenha defendido que a existência de documentação do CATIM já tinha sido mencionada em reuniões com a oposição em junho.

No plano político, a oposição exigiu a responsabilização do presidente da CML, Carlos Moedas. O Bloco de Esquerda solicitou a demissão do autarca, alegando a ocultação de informações críticas sobre a segurança pública. O Livre apresentou uma recomendação formal para a transparência total sobre o estado de manutenção dos equipamentos e a cadeia de conhecimento da informação pré-acidente, proposta que foi rejeitada pela maioria PSD/CDS-PP/IL.

O PCP instou a que a divulgação inclua também os processos de concurso relativos à manutenção dos equipamentos, visando apurar se houve falhas na execução dos contratos de conservação. Adicionalmente, o Chega questionou a responsabilidade financeira da autarquia face a eventuais recusas de indemnização por parte da seguradora Fidelidade, que teria questionado a fiabilidade do equipamento do Ascensor da Glória.

O presidente Carlos Moedas defendeu que apenas tomou conhecimento do conteúdo dos relatórios do CATIM através da investigação jornalística e argumentou que a determinação de responsabilidades deve aguardar pela conclusão da auditoria final, recusando que a pressão política interfira nos pareceres técnicos.