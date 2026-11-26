População mais jovem do país: Açores revelam paradoxo que preocupa especialistas

Os Açores registram a população mais jovem de Portugal, porém detêm a menor expectativa de vida média do país. Entre 2015 e 2025, a população do arquipélago cresceu 1,5%, contra 10,2% em nível nacional. O índice de envelhecimento subiu na última década, embora o número de idosos continue abaixo da média portuguesa. A gravidez na adolescência se mantém superior, com 8,7 nascimentos por mil adolescentes, ante 5,8 no restante do país.

Photo: commons.wikimedia.org by Tobias Scheck from Chemnitz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Азорские острова

Os dados da Pordata mostram ainda que 42% dos residentes vivem em áreas urbanas e que estrangeiros representam 3,8% da população, abaixo dos 14% nacionais. Em 2025, mais da metade da população entre 20 e 64 anos não havia concluído o ensino secundário. Entre os jovens, apenas 26,6% eram graduados, contra 42,5% no conjunto do país. O retrato estatístico analisou mais de cem indicadores e destacou as especificidades demográficas, sociais e econômicas da região.

Os baixos níveis de escolaridade e a elevada taxa de abandono escolar podem limitar a capacidade dos Açores de atrair investimentos que exijam mão de obra qualificada, caso as políticas regionais não alterem a estrutura predominantemente rural da economia e a dependência de setores de baixa produtividade.