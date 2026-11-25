Parlamento de Portugal aprova redução do investimento mínimo para visto de residência por investimento

O Parlamento de Portugal aprovou proposta do PSD e do CDS-PP que reduz pela metade o investimento mínimo exigido em investigação científica para obtenção do visto de residência por investimento. A partir de 1º de maio de 2027, cidadãos estrangeiros precisarão aplicar 250 mil euros em projetos de ciência e tecnologia, contra os 500 mil euros anteriores. A mudança foi incluída durante o debate do Orçamento do Estado para 2027 e equipara o patamar científico aos valores já vigentes para cultura e serviços sociais.

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Os fundos de investimento mantêm o mínimo de 500 mil euros, mas passam a exigir que pelo menos 70% do valor seja aplicado diretamente no aumento de capital de empresas comerciais registadas no país, ante os 60% anteriores. Foi criada ainda uma nova via: participação financeira na construção ou restauro de equipamentos sociais destinados a crianças, idosos, pessoas com deficiência e centros de integração de refugiados, desde que canalizada por entidades com estatuto de utilidade pública.

A redução do valor exigido para projetos científicos pode ampliar o número de candidaturas nessa categoria se investidores que antes consideravam o patamar de 500 mil euros excessivo passarem a avaliar a opção, desde que os projetos disponíveis atendam aos critérios de qualidade e que o programa como um todo continue competitivo em relação a outros países que oferecem autorizações de residência por investimento.