Greve paralisa Lisboa: sindicatos denunciam hiato entre números e realidade das famílias

A votação final global do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), agendada para esta terça-feira, 24 de novembro, coincide com uma mobilização laboral expressiva. Trabalhadores da saúde, educação e comércio juntaram-se numa greve nacional intersetorial, acompanhada por uma manifestação em frente à Assembleia da República, num momento em que a proposta orçamental do Governo caminha para a aprovação, contando com a abstenção do PS.

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A paralisação foi convocada por um bloco de estruturas sindicais — o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P), o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU), o Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies, Armazéns e Serviços de Portugal (STGSSP) e o Movimento sindical MUDAR (bancários). O ponto central da contestação é a incapacidade do OE2027 em travar a erosão do poder de compra dos trabalhadores.

Para os sindicatos, existe um hiato crítico entre os números orçamentais e a realidade financeira das famílias: os aumentos salariais previstos situam-se abaixo da inflação estimada, o que, na prática, significa que os trabalhadores continuarão a perder capacidade de consumo no próximo ano. O S. TO.P destaca a precariedade de milhares de profissionais que, com salários próximos dos 1000 euros, enfrentam dificuldades crescentes para assegurar necessidades básicas como a alimentação e a habitação.

A crítica estende-se à distribuição dos recursos públicos. As estruturas sindicais argumentam que, enquanto os serviços essenciais de Educação, Saúde e Habitação não recebem as respostas necessárias, o Orçamento mantém benefícios fiscais para grandes grupos económicos e reserva verbas crescentes para o armamento. É a denúncia de um sistema onde a fatura do ajuste económico recai sistematicamente sobre a classe trabalhadora.

No setor do comércio, o STGSSP sublinha que o OE2027 limita a ambição do investimento público e abre a porta à privatização de áreas fundamentais da vida coletiva. As exigências vão além do valor nominal do salário, incidindo sobre a estabilidade dos vínculos contratuais, a valorização das carreiras, horários justos e a garantia de pensões dignas num sistema de Segurança Social público.

A pressão social é reforçada pela CGTP, que também agendou uma concentração junto à Assembleia da República. O consenso entre as diversas frentes sindicais é a de que a proposta orçamental falha em garantir ganhos reais de rendimento e ignora as crises estruturais que afetam a saúde, a educação e o acesso à habitação em Portugal.