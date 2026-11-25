Ministério da Justiça abre concurso para promoção de 140 guardas prisionais

O Ministério da Justiça publicou, nesta terça-feira, 24 de novembro, em Diário da República (DRE), a abertura de um procedimento concursal para a promoção de 140 guardas prisionais à categoria de Guarda Principal. Trata-se do preenchimento de postos previstos na estrutura do Corpo da Guarda Prisional que se encontram atualmente vagos.

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O processo de candidatura está aberto por um período de 10 dias úteis a contar da data de publicação do aviso, estando os critérios de admissão e os métodos de seleção detalhados no documento oficial.

Esta medida insere-se na execução do Plano Plurianual de Recrutamento e Promoções do Corpo da Guarda Prisional, aprovado pelo Governo. De acordo com o planeamento institucional, o plano prevê para o biênio 2026-2027 a entrada de 400 novos elementos (divididos equitativamente entre os dois anos) e a promoção de 380 profissionais, dos quais 140 correspondem ao concurso aberto agora e 240 estão programados para 2027.

No que concerne ao reforço do efetivo, o Governo indicou que o procedimento para o recrutamento de 200 novos guardas, iniciado em junho, continua em curso, enquanto 55 profissionais que concluíram a formação inicial em julho já se encontram destacados por nove estabelecimentos prisionais. Paralelamente, decorre o desenvolvimento do projeto de criação de uma Academia de Formação para os profissionais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, referiu que a abertura deste concurso visa a valorização de uma carreira fundamental para a segurança operacional do sistema prisional.

A decisão de abrir este concurso ocorre num contexto de instabilidade laboral, coincidindo com o início de uma greve geral da corporação, convocada na semana passada, com duração prevista até 3 de janeiro de 2027. A paralisação tem implicado alterações no regime de custódia, resultando no confinamento da maioria dos reclusos nas celas durante 22 horas por dia.