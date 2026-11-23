Reclamações explodem na CP: greves e atrasos alimentam fúria dos passageiros em 2026

Enquanto se regista mais um dia de greve dos maquinistas da CP — Comboios de Portugal, os dados do Portal da Queixa revelam que a insatisfação dos passageiros continua a crescer. Em 2026, as reclamações contra a empresa mantêm uma tendência ascendente, centrando-se sobretudo nos atrasos, que constituem 36,45% do total das queixas registadas este ano.

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Até ao dia 22 de novembro, foram contabilizadas 417 reclamações, o que representa um aumento de 6,65% face ao mesmo período de 2025, quando se registaram 391 queixas. Esta trajetória de crescimento começou a acentuar-se já em 2025, ano em que a transportadora recebeu 428 reclamações (um aumento de 29,31% face a 2024). A média diária de queixas subiu para 1,24 em 2026, comparativamente a 1,19 no ano anterior.

Um ponto crítico no acesso aos serviços é o Passe Ferroviário Verde. Embora seja um instrumento de mobilidade, a sua implementação tem gerado fricções: as queixas relacionadas com este passe subiram de apenas seis casos em 2024 (1,81%) para 62 em 2025 (14,49%), atingindo 76 reclamações em 2026, o que já representa 18,23% do total de queixas.

Para além da pontualidade, a fragilidade do sistema reflete-se nos problemas financeiros — pagamentos, reembolsos de bilhetes por viagens suprimidas devido a greves, cobranças indevidas e multas -, que representam 23,98% das ocorrências. Outro grupo significativo (16,07%) reporta falhas na segurança, higiene e condições gerais de viagem, com destaque para a "sobrelotação extrema" e a falta de condições de segurança nos comboios urbanos da Linha do Marco/Douro.

A questão da acessibilidade real nas estações também ganhou relevo, subindo de 6,07% em 2025 para 8,63% em 2026. Um caso concreto ilustra a distância entre a infraestrutura formal e a segurança do utilizador: um passageiro com deficiência visual sofreu um ferimento na testa ao embater num painel de horários que não foi detetável com a bengala, necessitando de assistência hospitalar.

Curiosamente, os dados sugerem que os dias de paralisação total não são necessariamente os que concentram o maior volume de queixas. A título de exemplo, no dia 3 de junho, data de greve geral, registaram-se três reclamações, valor que, embora acima da média diária, não domina a estatística de insatisfação.

No balanço global da experiência do consumidor, a CP apresenta um Índice de Satisfação de 18,7%, com uma taxa de solução de problemas de apenas 9,4% e uma média de avaliações de 27%.