Câmara de Loures exclui beneficiários de RSI do acesso a habitação municipal

O acesso à habitação pública no concelho de Loures segue agora um critério rígido de exclusão: a prioridade é dada a quem exerce atividade profissional, deixando de fora quem depende exclusivamente de apoios sociais básicos. Esta posição foi assumida por Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, durante o CNN Portugal Summit, realizado na segunda-feira, 23 de novembro.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

O autarca socialista foi categórico ao definir quem pode e quem não pode beneficiar do parque habitacional municipal. Segundo Ricardo Leão, as regras foram desenhadas para apoiar quem sente a pressão do mercado, mas excluem explicitamente quem vive do Rendimento Social de Inserção (RSI). "Para o perfil da pessoa que nós temos de apoiar […] criei regras: quem vive de rendimento de inserção não tem acesso a estas casas. Ponto e parágrafo. Estas casas são para quem trabalha", afirmou o presidente da autarquia.

Na prática, o foco do apoio municipal desloca-se para a chamada "classe média baixa" ou jovens profissionais. O perfil prioritário delineado por Ricardo Leão compreende pessoas entre os 25 e os 40 anos, com a escolaridade do 12.º ano ou licenciaturas, cujo rendimento mensal do agregado familiar não ultrapasse os 2.300 euros. O objetivo é responder a uma realidade comum nesta faixa etária: adultos que, apesar de trabalharem, continuam a viver na casa dos pais ou a partilhar quartos por falta de alternativa financeira.

Embora defenda a coexistência entre o mercado livre e a oferta social, o presidente de Loures sublinhou que a solução municipal não é autossuficiente. Ricardo Leão apontou a necessidade de reformas estruturais a nível nacional e regional, mencionando a urgência de alterar a lei dos solos e rever o funcionamento do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Defendeu ainda que a Área Metropolitana de Lisboa necessita de uma visão estratégica supramunicipal para que a resposta à crise da habitação seja coesa e rápida.