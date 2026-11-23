Portugal simula falha total de sistemas digitais em exercício de emergência em Guimarães

O Estado Português realiza, a 27 de novembro, no Campus de Azurém, em Guimarães, o exercício "Apagão Digital 26". A operação visa testar a capacidade de resposta das comunicações de emergência perante um cenário simulado de falha total dos sistemas digitais, encerrando as atividades do 4.º SIRESP Bootcamp.

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Segundo o comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI), o exercício, com início às 9h00, foca-se na avaliação de procedimentos operacionais, na eficácia de redes e percursos alternativos e na interoperabilidade dos meios técnicos. O MAI esclarece que a rede SIRESP em produção não será afetada, sendo a degradação das comunicações estritamente simulada.

A coordenação do exercício cabe à SIRESP, S. A., contando com a participação de forças de segurança e proteção civil — Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária, Batalhão de Sapadores Bombeiros de Braga, Proteção Civil e Polícia Municipal de Guimarães — bem como do Ministério da Defesa Nacional e de radioamadores. Do setor privado, integram a operação as empresas Airbus, Cellnex, Infinite Foundry, MEO, NOS e Vodafone. O evento contará com a presença dos ministros Luís Neves (Administração Interna), Nuno Melo (Defesa Nacional) e Gonçalo Matias (Adjunto e Reforma do Estado).

Paralelamente à simulação, o Governo procede à entrega de 228 rádios SIRESP a municípios integrados no Bootcamp Norte. Estes equipamentos destinam-se a reforçar a dotação técnica de câmaras municipais e juntas de freguesia, concretizando a medida de reforço dos meios de comunicação autárquicos.

O 4.º SIRESP Bootcamp, ocorrido entre 25 e 27 de novembro na Região Norte, serviu como plataforma de formação e experimentação tecnológica. O programa reuniu entidades públicas, forças armadas, academia e empresas com o objetivo de analisar a resiliência e a continuidade das comunicações críticas em situações de crise.