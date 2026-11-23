CSTAF reforça equipa de juízes para escoar processos da AIMA até 2027

O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) procedeu ao reforço da equipa especial dedicada à resolução do volume de processos judiciais relacionados com a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Foram abertas dez novas vagas para magistrados, estando o prazo de manifestação de interesse aberto até ao dia 30 de novembro.

Photo: https://aima.gov.pt/pt AIMA - Agência Para a Integração, Migrações e Asilo

Esta medida acompanha a decisão de prolongar a atividade da chamada "Equipa Nacional de Acumulação da AIMA” até janeiro de 2027, alterando a previsão inicial que apontava para o encerramento dos trabalhos em outubro do corrente ano.

A elegibilidade para integrar a equipa restringe-se a juízes de direito em exercício efetivo nos tribunais administrativos e fiscais de primeira instância das quatro zonas de gestão territorial (Norte, Centro, Lisboa e Ilhas, e Sul). A seleção dos candidatos será pautada por critérios técnicos e procedimentais: o cumprimento dos objetivos de serviço judicial fixados para 2026, a capacidade de produção do tribunal de origem, a antiguidade e, fundamentalmente, o volume de processos conclusos para decisão no tribunal de procedência, com base nos dados do Sistema de Gestão dos Tribunais Administrativos e Fiscais (SIGTAF).

A iniciativa, que arrancou em abril com um volume pendente de 125 mil processos, sofreu uma redução no seu quadro operacional. A equipa, inicialmente composta por 27 juízes, conta atualmente com 20 magistrados, devido a desistências e dispensas. A continuidade dos juízes na equipa está condicionada ao cumprimento rigoroso das metas estabelecidas pelo Conselho.

De acordo com fontes oficiais do CSTAF, a necessidade de prorrogar a equipa especial decorre de uma falha administrativa do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ). O órgão indica que o IGFEJ reteve, sem base legal, cerca de 27 mil processos da AIMA durante 70 dias, apesar das solicitações efetuadas pela Juiz Presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAC) de Lisboa. Estes processos foram finalmente distribuídos pelos magistrados em setembro.

A estrutura de trabalho divide-se atualmente em duas frentes: a equipa especial foca-se no passivo acumulado nos últimos dois anos, enquanto a entrada de novos processos — que, embora em menor volume, somou mais de sete mil casos entre setembro e outubro — é gerida por seis magistrados de primeira instância sem acumulação de funções.

O fluxo de processos reflete a incapacidade de resposta administrativa da AIMA, abrangendo pedidos de reagrupamento familiar e a emissão de títulos de residência. A persistência deste atraso judicial coloca os requerentes numa situação de vulnerabilidade jurídica: muitos aguardam decisões que obriguem a agência a efetuar agendamentos, possuindo apenas o comprovativo da ação judicial como documento, o qual, segundo a interpretação da Polícia de Segurança Pública (PSP), não garante a permanência legal no território nacional, mantendo-os sujeitos a eventuais ordens de afastamento.