Ninguém quis pagar o preço: leilão da Ilha dos Puxadoiros na Ria de Aveiro terminou em frustração

O segundo leilão da Ilha dos Puxadoiros, localizada na Ria de Aveiro, terminou nesta quinta-feira sem atingir o valor esperado pelos proprietários. A rodada de licitação online encerrou-se às 18h com uma única oferta de 450 mil euros, montante consideravelmente inferior ao preço de reserva fixado em 690 mil euros. O resultado representa um recuo em relação ao primeiro leilão, ocorrido em setembro, quando os donos rejeitaram uma proposta de 615 mil euros por considerá-la insuficiente.

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A propriedade de 37 hectares pertence a um grupo de investidores de Lisboa que, ao longo dos anos, aportou mais de 1 milhão de euros no local, além de ter captado cerca de 500 mil euros em fundos europeus para o desenvolvimento de infraestrutura e produção de ostras. Dos sócios fundadores, restam quatro, que justificam a venda pela dificuldade de gerir o negócio remotamente. O ativo à venda inclui oito salinas tradicionais, áreas de piscicultura, casa principal, embarcação a motor, trator e equipamentos de operação aquícola.

A desvalorização das ofertas entre o primeiro e o segundo leilão indica que o mercado local de ativos específicos, como ilhas de exploração aquícola, pode estar saturado ou precificando riscos operacionais que os proprietários ainda não absorveram. Se os investidores mantiverem a urgência da venda por dificuldades de gestão, a tendência é que o imóvel saia do circuito de leilões públicos para uma negociação direta, onde a margem de desconto tende a ser maior.

A viabilidade de projetos alternativos mencionados pela leiloeira, como o ecoturismo e a gastronomia, depende diretamente da obtenção de licenças ambientais rigorosas para a Ria de Aveiro, o que pode estar afastando compradores que buscam retorno imediato sobre o capital investido.