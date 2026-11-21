Viver assim tornou-se insustentável: em Portugal, a crise da habitação poderá exigir outra resposta

A crise da habitação em Portugal tem levado a que a resposta deixe de ser procurada apenas nas promessas governamentais e passe a ser desenhada por quem sente a precariedade na pele. Um grupo de cidadãos, impulsionado pelas discussões ocorridas na Acampada do Porto, está a preparar uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC) para forçar a Assembleia da República a debater a aprovação de uma Lei do Arrendamento Acessível.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

Para quem não domina os mecanismos institucionais, a ILC é um instrumento constitucional que permite que eleitores apresentem projetos de lei diretamente ao Parlamento. No entanto, o caminho entre a vontade popular e a lei aprovada é estreito: são necessárias 20 mil assinaturas para que o projeto seja aceite. Para contextualizar a eficácia deste mecanismo, dos 17 projetos de cidadãos que chegaram ao Parlamento até hoje, apenas oito foram efetivamente aprovados.

O projeto em causa não nasceu em gabinetes técnicos, mas de um inquérito aberto aos manifestantes e cidadãos, que já conta com mais de 1.500 contributos. A pergunta que desencadeou o processo foi direta: "Sabias que tu e as tuas amizades conseguem propor leis?”. Segundo a arquiteta Patrícia Reis, membro do grupo de trabalho, a intenção é transformar a indignação da rua em propostas concretas, evitando que as reivindicações da acampada fiquem limitadas ao espaço do protesto.

A estrutura da proposta divide-se em quatro eixos fundamentais, que tentam abordar as falhas sistémicas que tornam a habitação inalcançável para grande parte da população:

Arrendamento Acessível: Foco na regulação e transparência dos valores das rendas e das cauções, combatendo a opacidade do mercado.

Foco na regulação e transparência dos valores das rendas e das cauções, combatendo a opacidade do mercado. Proteção e Estabilidade: Propostas para um Código de Arrendamento Habitacional e um Estatuto de Senhorio, visando equilibrar a relação entre quem aluga e quem é proprietário.

Propostas para um Código de Arrendamento Habitacional e um Estatuto de Senhorio, visando equilibrar a relação entre quem aluga e quem é proprietário. Combate à Especulação: Medidas para travar o uso turístico da habitação e a redefinição das zonas de pressão urbanística, limitando o impacto do alojamento local.

Medidas para travar o uso turístico da habitação e a redefinição das zonas de pressão urbanística, limitando o impacto do alojamento local. Habitação Pública e Cooperativa: Novas metas de construção pública, regulação da mobilização de solos e imóveis do Estado e a criação de um Plano Nacional de Desenvolvimento da Habitação Cooperativa.

O grupo de trabalho é composto por cerca de 20 pessoas de diversas áreas — do direito à arquitetura — contando com o apoio de especialistas como a arquiteta e ex-deputada Helena Roseta. O processo contou ainda com a colaboração de coletivos como a Rede H e o Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas.

Embora o entusiasmo seja visível — com 90% dos respondentes ao inquérito a quererem acompanhar o processo — a data para o início da recolha de assinaturas ainda não foi definida. O grupo aguarda que o texto final reflita com precisão a realidade de quem hoje não consegue encontrar uma casa digna a um preço justo.

Para quem pretende aprofundar a base legal e técnica desta iniciativa, o grupo disponibilizou toda a documentação e a análise da legislação vigente (da Constituição à Lei de Bases) no site oficial da iniciativa.