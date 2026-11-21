Tribunal suspende venda de oito terrenos municipais de Lisboa

O tribunal decidiu suspender a hasta pública de oito dos dez terrenos municipais que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) pretendia alienar. A medida surge na sequência de uma providência cautelar interposta a 6 de novembro, complementando uma ação popular movida por oito cidadãos, entre os quais os antigos vereadores José Sá Fernandes e Manuel Salgado (PS), com o objetivo de travar a venda do património público.

Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лиссабон

O processo de alienação, previsto para dezembro, envolve um valor base total de 59,2 milhões de euros. Esta iniciativa, proposta pela governação de PSD/CDS-PP/IL e aprovada com o apoio do Chega, enfrentou a oposição sistemática de todos os partidos de esquerda (PS, Livre, BE, PCP, PEV e PAN).

Para os requerentes da ação judicial, a venda não é apenas uma questão política, mas jurídica e social. José Sá Fernandes argumenta que a hasta assenta em "pressupostos errados", apontando contradições graves entre a intenção de venda e os planos de habitação da própria cidade. Um exemplo concreto é o imóvel da Rua Pardal Monteiro, que, segundo o plano de habitação aprovado pela CML, deveria estar destinado a uma cooperativa, e não ao mercado aberto.

A análise detalhada do acesso e do uso real destes terrenos revela outras fragilidades. O antigo vereador denuncia a inclusão de terrenos na Rua Almirante Sarmento Rodrigues e na Rua Emília Eduarda, que deveriam estar reservados para renda acessível. Mais grave ainda é a inclusão de património que integra a estrutura ecológica municipal, cuja utilização para fins de venda exigiria uma justificação técnica que, segundo os requerentes, é inexistente.

Há também uma discrepância gritante entre o discurso político e as condições reais do caderno de encargos da hasta. Enquanto o vice-presidente da CML, Gonçalo Reis (PSD), sugeriu que quem comprasse os terrenos seria obrigado a construir a custos controlados, José Sá Fernandes alerta que tal condição não consta formalmente nos documentos da hasta pública. Na prática, isto significa que a garantia de habitação acessível seria inexistente, deixando o resultado final ao livre arbítrio do comprador.

Em resposta às críticas do presidente Carlos Moedas (PSD), que recordou vendas de imóveis efetuadas por gestões anteriores do PS, José Sá Fernandes distingue a natureza das operações. Explica que as vendas passadas visavam abater a dívida herdada em 2007 (cerca de 965 milhões de euros), enquanto a venda atual ocorre num contexto de declarada carência habitacional na cidade e sob a vigência da nova Lei de Bases da Habitação.

Do ponto de vista da gestão financeira, o antigo vereador questiona a necessidade real desta alienação. Observa que a CML mantém a capacidade de obter empréstimos dentro dos parâmetros da dívida, tornando "inacreditável" que se venda património estratégico para cobrir despesas correntes que, nos últimos cinco anos, registaram um crescimento.