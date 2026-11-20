Paralisação atinge Lisboa e Évora: reivindicações salariais abalam orçamento de 2027

Nesta sexta-feira, 20 de novembro, os trabalhadores da administração pública interromperam as suas funções num movimento de greve que expõe a distância entre as tabelas salariais atuais e o custo real da vida em Portugal. No centro da contestação está a Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, que exige um aumento salarial de, no mínimo, 15%, com um valor base não inferior a 150 euros.

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O impacto da paralisação foi sentido de forma imediata nos serviços mais básicos e essenciais. A recolha de resíduos urbanos foi severamente afetada em diversos concelhos; em Évora, Loures, Palmela e Seixal, os serviços registaram encerramentos, enquanto em Almada, Amadora, Moita, Setúbal e Vila Franca de Xira — núcleos vitais da Área Metropolitana de Lisboa — as paralisações foram quase totais, segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (STAL). Para além da higiene urbana, a greve estende-se a setores críticos como a saúde, a educação e a justiça, afetando a prestação de serviços a quem mais depende do Estado.

Para a Frente Comum, estrutura ligada à CGTP, a luta não é apenas por números, mas contra o que descrevem como a "destruição dos serviços públicos" e a desvalorização profissional. A proposta concreta prevê que a base remuneratória da Administração Pública suba para 1.150 euros com efeitos a 1 de janeiro de 2027, além da subida do subsídio de refeição para 13 euros. Estes valores refletem a tentativa de mitigar o empobrecimento de quem garante o funcionamento do Estado num contexto de inflação persistente.

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, sublinhou que a escolha da data foi estratégica, visando exercer pressão antes da votação global do Orçamento do Estado para 2027, agendada para a próxima terça-feira. Segundo Santana, os trabalhadores enfrentam um "ataque sem precedentes" aos seus descontos, pensões e ao sistema de Segurança Social, tornando o orçamento atual incompatível com as necessidades reais das populações.

A desconvocação da greve estaria condicionada a um passo concreto do Governo: a abertura de uma mesa de negociações real sobre as 83 propostas entregues a 30 de setembro. Até ao momento, a distância entre o direito formal ao trabalho e a viabilidade económica de quem o exerce na função pública continua a ser o principal motor deste conflito.