A Provedora de Justiça solicitou à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) o reforço das instruções disciplinares relativas ao uso do bastão policial, após a monitorização de intervenções ocorridas durante as manifestações e a acampada pela habitação em Lisboa, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.
A requisição surge no âmbito do Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP), que acompanhou a operação desde a Praça Luís de Camões e o Rossio até aos procedimentos de detenção na 4.ª Esquadra, no Martim Moniz. O relatório indica que, embora a maioria dos golpes desferidos tenha atingido zonas de menor risco, foram registadas ocorrências em que o bastão atingiu áreas vulneráveis, especificamente a cabeça, o esterno e a coluna vertebral.
O documento aponta que a intervenção policial, iniciada pelas 04h30, incluiu a aplicação de força contra indivíduos que não apresentavam resistência ativa ou que já se estavam a afastar do local. Em contrapartida, o relatório regista que, após o impacto policial, ocorreram episódios pontuais de insultos e o arremesso de objetos, como garrafas de vidro e pedras da calçada, por parte de manifestantes.
Face a estes factos, a Provedoria de Justiça propõe alterações concretas aos procedimentos operacionais da PSP:
No que toca aos direitos dos detidos, o relatório assinala que dois indivíduos não compreenderam os motivos da sua detenção nem foram informados dos seus direitos à chegada à esquadra. No entanto, o MNP confirmou que as seis pessoas detidas tiveram assistência jurídica até às 07h00, validando esta etapa do processo de garantia de direitos.
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