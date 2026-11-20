Detidos sem aviso claro de direitos: Provedora sugere registo fotográfico obrigatório em Lisboa

A Provedora de Justiça solicitou à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) o reforço das instruções disciplinares relativas ao uso do bastão policial, após a monitorização de intervenções ocorridas durante as manifestações e a acampada pela habitação em Lisboa, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

A requisição surge no âmbito do Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP), que acompanhou a operação desde a Praça Luís de Camões e o Rossio até aos procedimentos de detenção na 4.ª Esquadra, no Martim Moniz. O relatório indica que, embora a maioria dos golpes desferidos tenha atingido zonas de menor risco, foram registadas ocorrências em que o bastão atingiu áreas vulneráveis, especificamente a cabeça, o esterno e a coluna vertebral.

O documento aponta que a intervenção policial, iniciada pelas 04h30, incluiu a aplicação de força contra indivíduos que não apresentavam resistência ativa ou que já se estavam a afastar do local. Em contrapartida, o relatório regista que, após o impacto policial, ocorreram episódios pontuais de insultos e o arremesso de objetos, como garrafas de vidro e pedras da calçada, por parte de manifestantes.

Face a estes factos, a Provedoria de Justiça propõe alterações concretas aos procedimentos operacionais da PSP:

Registo de Coerção: A implementação de um registo sistemático do uso de meios coercivos de baixa potencialidade letal em aglomerados de pessoas, independentemente da existência de lesões. Para tal, sugere-se a revisão da Norma de Execução Permanente e do Manual de Ordem Pública do Corpo de Intervenção.

A implementação de um registo sistemático do uso de meios coercivos de baixa potencialidade letal em aglomerados de pessoas, independentemente da existência de lesões. Para tal, sugere-se a revisão da Norma de Execução Permanente e do Manual de Ordem Pública do Corpo de Intervenção. Comunicação: A emissão de orientações internas para garantir que os avisos de dispersão e as advertências sobre as consequências criminais da desobediência sejam audíveis e claros para todos os presentes.

A emissão de orientações internas para garantir que os avisos de dispersão e as advertências sobre as consequências criminais da desobediência sejam audíveis e claros para todos os presentes. Transporte e Custódia: A limitação do uso de algemas durante o transporte em viaturas celulares, restringindo-as a casos de risco individualmente avaliados e com as mãos posicionadas à frente do corpo.

A limitação do uso de algemas durante o transporte em viaturas celulares, restringindo-as a casos de risco individualmente avaliados e com as mãos posicionadas à frente do corpo. Documentação de Lesões: A obrigatoriedade de registo fotográfico de lesões visíveis ou alegadas agressões durante a detenção, com a devida formalização do consentimento ou recusa do detido em auto.

A obrigatoriedade de registo fotográfico de lesões visíveis ou alegadas agressões durante a detenção, com a devida formalização do consentimento ou recusa do detido em auto. Identificação: A restrição do uso de balaclavas e acessórios que ocultem o rosto dos agentes apenas a situações justificadas por razões de segurança, assegurando-se sempre a identificação individual.

No que toca aos direitos dos detidos, o relatório assinala que dois indivíduos não compreenderam os motivos da sua detenção nem foram informados dos seus direitos à chegada à esquadra. No entanto, o MNP confirmou que as seis pessoas detidas tiveram assistência jurídica até às 07h00, validando esta etapa do processo de garantia de direitos.