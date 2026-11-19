Maquinistas da CP convocam greve entre 23 e 27 de novembro

Entre os dias 23 e 27 de novembro, a circulação ferroviária em Portugal enfrentará perturbações significativas devido a uma greve convocada pelos maquinistas da CP. O pré-aviso, apresentado pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), cobre o período entre as 00:00 do primeiro dia e as 24:00 do último, embora a transportadora e o sindicato alertem que os impactos possam estender-se aos dias imediatamente anterior e posterior.

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Para além do impacto óbvio na mobilidade dos passageiros, a paralisação expõe a distância entre a operação formal do serviço e a realidade quotidiana de quem conduz os comboios. O SMAQ justifica a greve pela urgência em obter respostas concretas da administração da CP sobre questões que, segundo o sindicato, permanecem pendentes e afetam a dignidade e a segurança do trabalho.

No centro das reivindicações está a perda do poder de compra, exacerbada pelo aumento do custo de vida, e a necessidade de atualizar as componentes remuneratórias. O sindicato sublinha que a função de maquinista impõe exigências que vão além do horário laboral comum: a irregularidade dos turnos, as deslocações constantes e a frequência com que os profissionais são forçados a realizar refeições e períodos de descanso longe das suas residências e famílias.

A contestação não se limita ao salário. Há um pedido explícito de valorização das carreiras, reconhecimento das funções efetivamente desempenhadas e a garantia de que a progressão profissional não seja apenas um conceito teórico, mas uma realidade acessível. Do ponto de vista operacional, os trabalhadores exigem que as condições permitam o cumprimento rigoroso dos procedimentos técnicos e regulamentares, ligando a qualidade do ambiente de trabalho à segurança de todos os passageiros.

Outros pontos críticos incluem a melhoria das escalas de serviço, a revisão dos tempos de repouso e a requalificação das instalações sociais, além do cumprimento integral do Acordo de Empresa, que deve servir como a régua real das relações laborais na CP e não apenas como um documento formal.

Enquanto o SMAQ reafirma a abertura ao diálogo — desde que este resulte em soluções concretas e não em promessas — a CP informou que os passageiros com bilhetes para os serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional poderão solicitar o reembolso total do valor pago ou efetuar a troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe. A transportadora aguarda ainda a definição de eventuais serviços mínimos para atualizar as informações de circulação.