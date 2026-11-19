Portugal planeia reduzir em 52% o consumo de gasolina e gasóleo no transporte rodoviário até 2040

Portugal traçou, durante a COP31 na Turquia, a sua estratégia para desmantelar a dependência dos combustíveis fósseis, com um objetivo ambicioso: reduzir em 52% o consumo de gasolina e gasóleo no transporte rodoviário até 2040. Atualmente, este setor é o principal vetor de consumo de hidrocarbonetos no país, representando 41% do total.

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A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, detalhou que a transição não se fará apenas com a substituição de veículos, mas através de um mecanismo triplo: reforço da rede de transportes públicos, eletrificação da frota automóvel e a produção de combustíveis renováveis. Para a ministra, a escala destas medidas terá de ser massiva para que o impacto seja real.

Contudo, o roteiro encontra-se ainda numa fase de planeamento. O Governo abrirá, em janeiro, uma consulta pública de 30 dias para debater a trajetória de redução. Importante notar que as metas intermédias, incluindo as de 2027, ainda não foram definidas, e a versão final da estratégia — com medidas concretas e prazos rigorosos — só deverá estar pronta no primeiro trimestre de 2027.

No plano estratégico, Portugal visa cortar para metade a dependência energética externa até 2034, caminhando para a neutralidade climática em 2045. Para acelerar este processo, o Executivo pretende negociar com a Comissão Europeia a incorporação de biocombustíveis em percentagens entre 15% e 20%.

A ministra admitiu, porém, a contradição económica de certas medidas fiscais, reconhecendo que a redução temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) pode atuar como um incentivo ao consumo, colidindo com a meta de redução. A resposta governamental passa, assim, por deslocar o investimento para modos de transporte limpos.

A COP31 termina nesta sexta-feira, 20 de novembro, num clima de impasse global. Enquanto Portugal define a sua rota interna, as negociações internacionais debatem a proposta de triplicar o financiamento anual para a adaptação climática até 2035, visando atingir um montante de 120 mil milhões de dólares para apoiar os países em desenvolvimento.