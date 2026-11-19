Colégio Militar e Instituto dos Pupilos do Exército ficam fora da fiscalização direta da IGEC

A estrutura de fiscalização dos Estabelecimentos Militares de Ensino (EME), especificamente o Colégio Militar e o Instituto dos Pupilos do Exército, apresenta uma particularidade procedimental que a coloca fora do âmbito de atuação direta da Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC). Apesar de serem estatutariamente classificados como escolas da rede pública, a tutela destes estabelecimentos pertence ao Ministério da Defesa Nacional e não ao Ministério da Educação (ME).

De acordo com esclarecimentos prestados pelo Ministério da Educação, a responsabilidade fiscalizadora relativa ao Estatuto do Aluno nestas instituições recai sobre os serviços da tutela direta — o Ministério da Defesa. A IGEC poderá intervir apenas mediante solicitação, o que cria uma distinção na aplicação da Lei de Bases do Sistema Educativo. Esta lei estabelece que a inspeção escolar deve gozar de autonomia para avaliar e fiscalizar a educação escolar em geral, competência que a IGEC exerce inclusive em instituições do ensino particular e cooperativo.

Esta dualidade de competências levanta questões sobre a uniformidade das regras da rede pública. Mário Nogueira, da FENPROF, argumenta que a natureza pública dos EME deveria implicar a submissão automática à fiscalização da IGEC, independentemente da integração na estrutura orgânica do Exército. No plano governativo, o ex-secretário de Estado da Educação, Valter Lemos, refere que, embora a competência inspetiva do Ministro da Educação possa ser discutível em abstrato para todos os estabelecimentos, a prática institucional sugere que qualquer intervenção nos EME exigiria um entendimento prévio com o Ministério da Defesa, como ocorreu numa inspeção conjunta em 2009 motivada por denúncias de maus tratos.

No plano concreto, a resposta a alegações de discriminação baseada na orientação sexual no Colégio Militar foi processada internamente. O Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, anunciou a realização de uma inspeção conduzida pela Inspeção Geral do Exército, e não pela IGEC. Contudo, a sequência dos factos indica que a conclusão do processo precedeu a fiscalização: na véspera da audição do ministro na Assembleia da República, o Exército emitiu um comunicado a certificar a inexistência de qualquer prática discriminatória no estabelecimento.

A questão foi posteriormente reiterada no âmbito da Comissão Parlamentar de Igualdade pelo Major-General Cóias Ferreira, Diretor de Educação do Exército. O oficial, que representou a instituição em substituição da direção do Colégio Militar, corroborou a posição do comunicado oficial e contestou a natureza das declarações recolhidas pela imprensa, qualificando-as como resultado de artifícios jornalísticos.