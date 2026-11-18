NAV Portugal altera rotas de descolagem em Lisboa para reduzir ruído em zonas residenciais

A partir de 26 de novembro, a NAV Portugal implementará alterações nas rotas de descolagem para norte no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A medida visa reduzir a exposição ao ruído em diversas zonas residenciais, alterando a forma como as aeronaves se distribuem no espaço aéreo logo após a partida.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Самолет на взлете в аэропорту

Na prática, a mudança consiste em encurtar o troço de trajetória comum que todos os aviões percorrem antes de seguirem para as suas rotas específicas de destino. Atualmente, esse trajeto comum estende-se por 6,8 milhas náuticas a partir da extremidade da pista; com a nova configuração, esse limite passa para as quatro milhas náuticas. Esta redução de 2,8 milhas náuticas (aproximadamente 5,2 quilómetros) permite que as aeronaves se desviem mais cedo para as suas respetivas rotas.

Do ponto de vista do impacto real nas populações, a NAV estima que cerca de 35.000 residentes deixem de estar expostos a níveis de ruído iguais ou superiores a 55 dB Lden (nível de ruído diurno-entardecer-noturno). No entanto, é importante notar que a alteração não elimina a passagem de aviões sobre certas áreas, mas altera a frequência e a trajetória.

Zonas como Alverca do Ribatejo, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria continuarão a ser sobrevoadas, mas deixarão de estar na trajetória de todas as descolagens, passando a ser afetadas apenas por parte dos voos, dependendo do destino final. Adicionalmente, a nova trajetória inicial deverá evitar parcialmente a zona populacional de Santa Iria da Azóia.

Esta decisão decorre de um estudo de alternativas realizado pela NAV Portugal em articulação com a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), em cumprimento da resolução do Conselho de Ministros n.º 58/2025, de 18 de março. Segundo a gestora do tráfego aéreo, a opção escolhida pelo Governo equilibrou a viabilidade operacional com a redução do ruído, garantindo que a nova configuração não afete a capacidade operacional do aeroporto nem a organização do espaço aéreo da região de Lisboa.