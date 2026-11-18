GNR detém 16 suspeitos em operação contra descargas ilegais de lamas de ETAR

A descoberta de um esquema de encaminhamento irregular de lamas de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) para terrenos agrícolas e florestais pode ser apenas a manifestação superficial de um problema sistémico. Foi este o alerta lançado pela associação ambientalista ZERO, que urge a intervenção imediata das autoridades para travar práticas que comprometem a saúde pública e o ecossistema.

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Para a ZERO — Associação Sistema Terrestre Sustentável, a raiz da ilegalidade reside na economia do setor: os operadores das ETAR domésticas estariam a contratar empresas de gestão de resíduos por valores inferiores aos necessários para garantir um destino final adequado e legal às lamas. Esta pressão financeira criaria o incentivo para a adoção de métodos fraudulentos.

O alerta surge na sequência da operação "Cloaca Máxima”, conduzida pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que culminou na detenção de 16 suspeitos. De acordo com as investigações, este grupo teria recebido fundos do Estado durante anos para a recolha, transporte e valorização de lamas. No entanto, em vez de seguirem os rigorosos protocolos de tratamento, os resíduos eram depositados em solos agrícolas e florestais sob a falsa designação de "composto orgânico”, ignorando as exigências legais de segurança.

A vulnerabilidade do sistema não é nova. A ZERO recorda que, num estudo realizado em 2018 com base em dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), foi detetado que cerca de 130 mil toneladas de lamas — metade da produção do primeiro semestre daquele ano — não tinham destino conhecido. Na altura, a associação alertou a APA e a Águas de Portugal, o principal operador de ETAR domésticas, mas a recorrência destas práticas sugere que os avisos foram ignorados.

A investigação da GNR, que decorre há cerca de dois anos, aponta para a existência de uma rede concertada entre gestores de resíduos, transportadores e responsáveis pelas descargas. Estão em causa crimes de poluição, falsificação de documentos, falsidade informática, branqueamento de capitais e associação criminosa.

No plano judicial, os arguidos foram apresentados ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães (Comarca de Braga). Embora tenham sido libertados, as medidas de coação impostas refletem a gravidade do caso: as cauções variam entre os 10 mil e os 500 mil euros, acompanhadas pela suspensão de funções, proibição de contactos e o congelamento das sociedades envolvidas.

A gravidade do impacto humano e ambiental ficou explicitada no despacho do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, que refere que, ao longo dos anos, os envolvidos neste esquema lucrativo disseminaram no solo microrganismos prejudiciais para a saúde humana, transformando a gestão de resíduos num risco invisível para as populações e para a terra.