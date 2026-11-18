Ministério da Justiça inicia transferências do Estabelecimento Prisional de Lisboa

O Ministério da Justiça confirmou que já foi iniciado o processo de transferência de reclusos do Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), no âmbito do plano de encerramento definitivo desta unidade prisional. Em resposta à agência Lusa, a tutela, liderada por Rita Alarcão Júdice, optou por não divulgar o calendário nem as prisões de destino, invocando razões de segurança e a natureza operacional das movimentações.

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A execução destas transferências enquadra-se num cronograma que prevê o encerramento total do EPL até 2028, conforme reiterado pela ministra durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2027. Adicionalmente, está prevista a desativação da Ala E da referida prisão ainda no corrente ano.

Este plano de desativação já tinha sido objeto de detalhe na Assembleia da República, onde o secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Gonçalo da Cunha Pires, indicou que o encerramento do EPL terá repercussões logísticas em cerca de 11 outras prisões, dada a necessidade de realojar a população reclusa.

Embora as projeções iniciais apontassem para 2027 como a data limite para o encerramento, a pressão sobre a capacidade do sistema prisional forçou a revisão dos prazos. O aumento progressivo do número de detidos tem comprometido a viabilidade de um encerramento mais célere.

Os dados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) evidenciam a complexidade desta operação: a 1 de novembro, as prisões de alta e média segurança registavam 13.886 reclusos, um aumento face aos 12.981 registados a 31 de dezembro de 2025. Esta tendência de crescimento sucede a um período em que as prisões portuguesas operaram com uma taxa de ocupação superior a 100%.