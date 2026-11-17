Arrendamento Acessível: famílias com rendimentos acima de 3000 euros podem beneficiar do programa

A crise habitacional em Portugal tem empurrado milhares de pessoas para fora dos grandes centros urbanos, criando um fosso entre as promessas governamentais e a realidade de quem procura casa. No centro desta tensão está a Secretária de Estado da Habitação, que assume a tarefa de implementar a resolução "Para uma nova geração de políticas de habitação". No entanto, a pergunta que permanece para quem vive a urgência do mercado é: quem terá, na prática, acesso a estas soluções e o que mudará realmente na sua vida?

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O pilar central desta estratégia é o Programa de Arrendamento Acessível (PAA). A lógica é simples no papel: incentivar proprietários a baixar as rendas em 20% face à média do mercado em troca de benefícios fiscais. Mas a implementação arrasta-se. Embora o governo defenda que os prazos estão a ser cumpridos, a definição final do programa — incluindo os limites de rendimento para os inquilinos — ainda depende de diplomas a serem propostos e, posteriormente, aprovados no Parlamento.

Um dos pontos mais críticos reside na definição de quem é "acessível". Formalmente, o PAA destina-se a quem sofre de "sobrecarga de custos habitacionais", ou seja, quem gasta mais de 40% do rendimento na casa. Aqui surge a nuance social: o programa não se limita aos escalões mais baixos de IRS. A Secretária de Estado admite que famílias com rendimentos mais elevados (até 3000 euros ou mais) podem aceder ao programa, desde que a realidade do mercado local (como em Lisboa) torne a habitação impossível para esse nível de rendimento.

Contudo, a eficácia real de um desconto de 20% é questionável. Para muitas famílias, mesmo com esta redução, o valor da renda continuará a ser proibitivo. O governo argumenta que o objetivo não é abranger todos, mas sim evitar que um grupo considerável de famílias entre em rutura financeira. Para mitigar distorções, o cálculo do preço não se baseará apenas em métricas frias do INE (metros quadrados), mas também na qualidade real do imóvel, verificada pelos próprios arrendatários através do IHRU.

No que toca aos proprietários, a estratégia passa por atrair a oferta através de isenções fiscais. Propõe-se a abdicação da coleta de rendimentos prediais e a possibilidade de os municípios reduzirem ou isentarem o IMI para quem adira ao PAA. Esta medida inclui-se também nos contratos de longa duração (anteriores a 1990), visando dar segurança a um mercado que a secretária de Estado descreve como "não saudável".

Questionada sobre medidas mais drásticas, como o controlo legislativo de rendas ou a criminalização de "rendas usurárias" (comuns na Alemanha), a resposta do governo é a recusa. A aposta recai na promoção pública de habitação e no incentivo ao mercado privado. O receio é que a limitação da rentabilidade afaste ainda mais os proprietários, diminuindo a oferta num país onde 72% das casas são ocupadas pelos seus donos.

Outro ponto pendente é o seguro de renda, uma proposta que circula desde 2006. O governo afirma estar a trabalhar no sentido de dar garantias ao mercado para reduzir o medo do incumprimento, embora note que o risco real de falta de pagamento é baixo (inferior a 0,5%), estando mais ligado a ruturas familiares, como divórcios, do que a falhas sistémicas de rendimento.

A realidade, porém, é que a velocidade da subida dos preços é "supersónica" e insustentável. A Secretária de Estado reconhece a derrota face aos que já foram forçados a mudar de concelho: para estes, as políticas públicas chegam tarde demais. O que se propõe agora é um conjunto de programas que, embora ambiciosos, lutam para não serem apenas reações a prejuízos já consumados, mas sim ferramentas de antecipação de uma crise que já não espera por diplomas parlamentares.