Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Desequilíbrio financeiro na saúde brasileira: o abismo entre SUS e setor privado
Consumo de 7,2 litros desafia rivais: Dongfeng Mage acelera em 8,5 segundos
Fortuna oculta nos EUA: bens de fugitivo brasileiro revelam rede milionária
A expansão de Vladivostok avança mais rápido que a lei, criando um limbo jurídico territorial
Costelas móveis e esôfago poderoso: fisiologia das serpentes gigantes supera expectativas
Risco oculto em transmissões de carros usados: a diferença crítica entre modelos
Brasil cria plataforma para adequar exportações de commodities ao novo regulamento da UE
Mercado de Natal do Rossio: CML retira painéis que proibiam manifestações no recinto
Queda no turismo de luxo em Kamchatka gera superpopulação e canibalismo de ursos

Greves na Metro Transportes do Sul condicionam transportes em Almada e Seixal até 23 de novembro

Portugal

Os trabalhadores da Metro Transportes do Sul (MTS) iniciaram, na madrugada desta segunda-feira, 16 de novembro, uma nova vaga de greves que expõe o fosso persistente entre as reivindicações laborais e a visão financeira da administração. O movimento, convocado pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), reflete um impasse nas negociações do Acordo de Empresa que, segundo os trabalhadores, se arrasta há seis anos.

тоннель метро
Photo: https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
тоннель метро

A estratégia de luta divide-se em duas fases: a primeira consiste numa greve total até às 04:00 de quinta-feira, 19 de novembro. A segunda fase, que se estende até à segunda-feira seguinte, 23 de novembro, prevê greves parciais nas duas últimas horas de cada turno normal de trabalho e em todos os períodos com duração superior a oito horas.

Para além da conclusão de um acordo que regule as relações laborais, a preocupação central dos trabalhadores recai sobre a erosão do poder de compra. O sindicato reivindica uma atualização salarial intercalar para fazer face ao aumento dos custos de habitação, energia e alimentação. Um detalhe crítico destacado por António Domingos, do SMAQ, é a inadequação dos subsídios de transporte: para trabalhadores que iniciam o serviço às 04:00 e dependem de viatura própria, o subsídio de 1,94 euros é insuficiente para cobrir sequer um litro de combustível.

A crítica do sindicato foca-se também na metodologia de gestão da MTS. Os trabalhadores denunciam que a empresa tem aplicado decisões unilaterais em matérias que deveriam ser objeto de negociação coletiva, tratando a mesa de negociações como um formalismo e não como um processo de consenso. Face a este cenário, o SMAQ apela à intervenção da tutela, lembrando que a concessão do serviço foi atribuída a uma empresa privada.

Do lado da administração da MTS, a resposta é de rejeição. O Conselho de Administração classificou a greve como "desproporcional" e argumentou que as propostas sindicais ignoram a realidade operacional e financeira da organização. A empresa defende que as atualizações salariais dos últimos quatro anos (entre 7,7% e 12,8%) superaram a inflação e que ceder às exigências atuais colocaria em risco a sustentabilidade da empresa perante os seus fornecedores, trabalhadores e o Estado.

Enquanto as partes divergem sobre a viabilidade financeira e a justiça salarial, o impacto real recai sobre os passageiros. Foram decretados serviços mínimos apenas na Linha 3 (Cacilhas — FCT-UNL), limitados a janelas horárias específicas: das 07:00 às 09:00 e das 17:00 às 19:00, deixando as restantes ligações do sistema de metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal severamente condicionadas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Mulher
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Animais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Animais
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
Irã condiciona escalada militar contra EUA a operações no Estreito de Ormuz Ksenia Semenova A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva
Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
O que significa quando um cão lambe o rosto: instinto, sensorialidade e aprendizado
O que significa quando um cão lambe o rosto: instinto, sensorialidade e aprendizado
últimos materiais
Risco oculto em transmissões de carros usados: a diferença crítica entre modelos
Irã condiciona escalada militar contra EUA a operações no Estreito de Ormuz
Brasil cria plataforma para adequar exportações de commodities ao novo regulamento da UE
Mercado de Natal do Rossio: CML retira painéis que proibiam manifestações no recinto
Queda no turismo de luxo em Kamchatka gera superpopulação e canibalismo de ursos
Grécia usa IA para identificar donos de fachada em bares e restaurantes
Desaparecimento em Bacabal: alerta da Interpol força mudança de investigação
Primeira quinta de algas em mar aberto de Portugal testa viabilidade ao largo da Nazaré
O 'Glaciar do Juízo Final' está derretendo 4 vezes mais rápido do que os modelos previam
Alemanha inicia obras para conectar trecho da rodovia A44
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.