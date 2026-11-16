Greves na Metro Transportes do Sul condicionam transportes em Almada e Seixal até 23 de novembro

Os trabalhadores da Metro Transportes do Sul (MTS) iniciaram, na madrugada desta segunda-feira, 16 de novembro, uma nova vaga de greves que expõe o fosso persistente entre as reivindicações laborais e a visão financeira da administração. O movimento, convocado pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), reflete um impasse nas negociações do Acordo de Empresa que, segundo os trabalhadores, se arrasta há seis anos.

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A estratégia de luta divide-se em duas fases: a primeira consiste numa greve total até às 04:00 de quinta-feira, 19 de novembro. A segunda fase, que se estende até à segunda-feira seguinte, 23 de novembro, prevê greves parciais nas duas últimas horas de cada turno normal de trabalho e em todos os períodos com duração superior a oito horas.

Para além da conclusão de um acordo que regule as relações laborais, a preocupação central dos trabalhadores recai sobre a erosão do poder de compra. O sindicato reivindica uma atualização salarial intercalar para fazer face ao aumento dos custos de habitação, energia e alimentação. Um detalhe crítico destacado por António Domingos, do SMAQ, é a inadequação dos subsídios de transporte: para trabalhadores que iniciam o serviço às 04:00 e dependem de viatura própria, o subsídio de 1,94 euros é insuficiente para cobrir sequer um litro de combustível.

A crítica do sindicato foca-se também na metodologia de gestão da MTS. Os trabalhadores denunciam que a empresa tem aplicado decisões unilaterais em matérias que deveriam ser objeto de negociação coletiva, tratando a mesa de negociações como um formalismo e não como um processo de consenso. Face a este cenário, o SMAQ apela à intervenção da tutela, lembrando que a concessão do serviço foi atribuída a uma empresa privada.

Do lado da administração da MTS, a resposta é de rejeição. O Conselho de Administração classificou a greve como "desproporcional" e argumentou que as propostas sindicais ignoram a realidade operacional e financeira da organização. A empresa defende que as atualizações salariais dos últimos quatro anos (entre 7,7% e 12,8%) superaram a inflação e que ceder às exigências atuais colocaria em risco a sustentabilidade da empresa perante os seus fornecedores, trabalhadores e o Estado.

Enquanto as partes divergem sobre a viabilidade financeira e a justiça salarial, o impacto real recai sobre os passageiros. Foram decretados serviços mínimos apenas na Linha 3 (Cacilhas — FCT-UNL), limitados a janelas horárias específicas: das 07:00 às 09:00 e das 17:00 às 19:00, deixando as restantes ligações do sistema de metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal severamente condicionadas.