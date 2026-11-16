Mercado de Natal do Rossio: CML retira painéis que proibiam manifestações no recinto

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou a retirada, na manhã deste domingo, de todos os painéis informativos que proibiam manifestações, ajuntamentos e a exibição de mensagens políticas no recinto do Mercado de Natal do Rossio. A medida foi tomada pela Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP), entidade organizadora do evento, após uma reclamação formal apresentada pela associação de moradores Vizinhos em Lisboa.

Photo: commons.wikimedia.org by Simon Burchell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лиссабон

O cerne da questão reside na natureza jurídica das normas afixadas. Um cartaz intitulado "Mercado de Natal Rossio: Normas de utilização destinadas aos visitantes e consumidores" estabelecia a proibição expressa de concentrações, protestos ou a exibição de bandeiras e panfletos sem autorização prévia, reservando-se a organização ao direito de impedir a entrada de quem pretendesse incumprir tais disposições. O documento ostentava os logótipos oficiais da CML e da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

Interpelada sobre a validação destas normas, a CML desresponsabilizou-se de qualquer tutela sobre o texto. A autarquia afirmou que a iniciativa de retirar as lonas partiu da ADBP, evitando clarificar se houve uma autorização prévia para a utilização do logótipo municipal ou se o conteúdo do cartaz foi submetido a qualquer crivo administrativo antes de ser afixado.

Na sua reclamação dirigida ao presidente da CML, ao presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e ao comandante da Polícia Municipal, a associação Vizinhos em Lisboa argumentou que uma entidade de direito privado não possui competência legal para restringir direitos fundamentais em espaço público municipal.

A fundamentação jurídica da queixa baseia-se nos artigos 37.º e 45.º da Constituição da República Portuguesa — relativos à liberdade de expressão e ao direito de reunião pacífica — e no Decreto-Lei n.º 406/74, que reserva exclusivamente às autoridades públicas a prerrogativa de limitar ou interromper manifestações nos termos da lei. A associação solicitou ainda, ao abrigo da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, a cópia do título de ocupação do espaço ou do contrato celebrado entre a CML e a ADBP.

Paralelamente a este impasse administrativo, registou-se a alteração da localização de um protesto pelo direito à habitação. Impedidos de permanecer na Praça D. Pedro IV devido à montagem das estruturas do Mercado de Natal, os manifestantes deslocaram-se para a Praça dos Restauradores.

Durante a noite de sábado, foram erguidas cerca de 40 tendas, reunindo aproximadamente 150 pessoas, incluindo o deputado do Bloco de Esquerda Fabian Figueiredo. Ao contrário de intervenções anteriores no Rossio, a instalação deste acampamento decorreu sem a intervenção direta da Polícia de Segurança Pública (PSP), que se limitou a manter um dispositivo de acompanhamento.

A porta-voz do movimento, Mariana Carneiro, justificou a escolha dos Restauradores pela visibilidade e pelo simbolismo da zona, associando a área à gentrificação e à concentração de hotelaria de luxo na capital. O movimento anunciou a manutenção de assembleias diárias e a participação em manifestações agendadas para os dias 21 e 24 de novembro.