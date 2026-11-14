Plataforma Casa Para Viver mobiliza 32 localidades contra crise da habitação

O acesso a uma habitação digna e a custos suportáveis voltou a colocar centenas de pessoas nas ruas de Portugal neste sábado, 14 de novembro. A mobilização, convocada pela plataforma Casa Para Viver, estende-se por 32 localidades do país, refletindo a distância crescente entre as políticas habitacionais do Governo de Luís Montenegro e a realidade financeira de quem tenta arrendar ou comprar casa.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

Sob o mote "Não nos vão roubar o direito a morar", a plataforma — que agrupa cerca de cem associações e coletivos — não pede apenas medidas genéricas, mas sim intervenções concretas: a regulação rigorosa do mercado de arrendamento, a limitação dos aumentos sucessivos das rendas, o investimento real em habitação pública e o combate efetivo à especulação imobiliária. Para estes grupos, a resposta do Executivo tem sido insuficiente para travar a deterioração das condições de vida de grande parte da população.

A tensão centra-se, em grande medida, na proposta de alteração ao Regime de Arrendamento Urbano. Aprovada na generalidade em setembro com a maioria do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, a medida prevê a redução dos prazos para despejos por falta de pagamento e mudanças nos contratos antigos. Enquanto o Governo defende que estas alterações incentivam os proprietários a disponibilizar mais imóveis no mercado, os movimentos sociais alertam para o risco imediato: a fragilização da proteção do arrendatário, que fica mais exposto e vulnerável perante o senhorio.

Os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) sustentam a urgência do protesto. Com a subida dos preços das casas em quase 20% entre o primeiro trimestre de 2025 e o período homólogo do ano anterior, a disparidade entre a evolução dos custos habitacionais e o rendimento real do trabalho tornou-se um obstáculo quase intransponível para muitas famílias.

A jornada de protestos conta com a participação ativa das Acampadas de Lisboa e do Porto. Na capital, a concentração terá lugar às 15h00 na Alameda Dom Afonso Henriques, seguindo depois para a Praça do Martim Moniz. No Porto, a marcha partirá da Praça do Marquês com destino à Praça D. João I. A mobilização abrange ainda cidades como Coimbra, Braga, Faro, Setúbal, Aveiro e Funchal.

A pressão social levou a que, na sexta-feira, representantes da Casa Para Viver e das Acampadas fossem recebidos pelo Presidente da República, António José Seguro. Embora o encontro tenha sido visto como um reconhecimento da gravidade da crise, o pedido central permanece inalterado: a necessidade de o Governo estabelecer um diálogo real e aberto com as organizações que representam quem, na prática, não consegue aceder a uma casa.