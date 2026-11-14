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Câmara de Lisboa propõe orçamento de 1,463 mil milhões de euros para 2027

Portugal

A Câmara Municipal de Lisboa (CML), sob a governação de Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL), apresentou a proposta orçamental para 2027 com um montante global de 1,463 mil milhões de euros. O documento reflete um crescimento de 8,8% face aos 1,345 mil milhões previstos para o ano corrente, num esforço que o vice-presidente Gonçalo Reis descreve como um "orçamentos de crescimento", embora equilibrado e prudente.

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Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
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No plano fiscal, a autarquia mantém a estratégia de atração de investimento e apoio ao rendimento disponível dos munícipes. Estão confirmadas a devolução total da participação variável do IRS aos lisboetas e a manutenção da taxa mínima de IMI, além de isenções de derrama para mais de 20 mil empresas.

Aposta na Habitação: Do Investimento à Execução

A habitação e o urbanismo assumem-se como a área de maior expansão orçamental, com uma dotação de 167 milhões de euros — um aumento de 12,9% face aos 148 milhões previstos para este ano. No entanto, a análise rigorosa dos números revela que a execução real tem sido inferior à previsão, com 126 milhões de euros executados, o que traduz um incremento líquido de 19 milhões de euros no investimento real.

O plano operacional para a habitação divide-se em três frentes:

  • Obras em curso: 476 casas em reabilitação ou construção (destacando-se o Bairro Padre Cruz, Paços do Lumiar e Vila Dias).
  • Projetos: 672 casas em fase de projeto de construção nova ou reabilitação.
  • Manutenção e Apoio: 48 milhões de euros para conservação de fogos municipais e apoio a 1.100 famílias no pagamento de rendas.

Um ponto crítico da estratégia passa pela substituição do financiamento externo. Com o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — que financiou mais de 85% da habitação até agora -, a CML procura novas fontes de capital. A solução passa, em parte, pela venda de 10 terrenos municipais sem valor estratégico, convertendo ativos imobiliários em liquidez para financiar projetos como a reabilitação da antiga sede do Conselho de Ministros (investimento de 20 milhões de euros).

Para reduzir os custos de construção, a autarquia planeia mobilizar terrenos próprios através de direitos de superfície para parcerias público-privadas. O objetivo é remover o custo do terreno — que pode representar entre 30% a 40% do valor de um investimento imobiliário — para viabilizar a habitação acessível, com foco em áreas como o Alto do Lumiar.

Higiene Urbana e Capital Humano

No campo da limpeza urbana, o orçamento prevê 3,5 milhões de euros para intervenções em zonas de maior pressão e 1,2 milhões de euros para a modernização de equipamentos de recolha. Mais do que o investimento em máquinas, a aposta recai no capital humano: está prevista a contratação de 100 novos cantoneiros, integrados na rubrica de pessoal, para reforçar a varredura e lavagem mecânica em articulação com as freguesias.

Equilíbrio Político e Aprovação

A proposta orçamental chega num momento de maior estabilidade política para Carlos Moedas, que passou a governar com maioria absoluta após a saída de uma vereadora do Chega para a condição de independente. Embora a aprovação na CML seja praticamente certa, o desafio persiste na Assembleia Municipal, onde a coligação não detém maioria absoluta e dependerá, possivelmente, de abstenções da oposição, como aconteceu em mandatos anteriores.

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Author`s name Petr Ermilin
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