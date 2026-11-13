Plataforma Casa Para Viver convoca manifestação nacional contra crise da habitação

A luta pelo direito a uma habitação digna em Portugal deixou de ser um clamor isolado para se tornar um movimento de pressão política estruturado. A plataforma Casa Para Viver, que aglutina cerca de cem associações e coletivos, convocou para este sábado uma manifestação nacional, partindo da premissa de que a inércia do Governo só será quebrada através da mobilização permanente nas ruas.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

Para Rita Silva, economista social e porta-voz da plataforma, a presença física dos cidadãos nos espaços públicos é a única ferramenta capaz de forçar a implementação de políticas habitacionais justas. Segundo a ativista, embora a questão da habitação tenha finalmente alcançado o centro do debate político, isso não se traduziu em mudanças concretas na vida de quem luta para não ser despejado ou para conseguir pagar a renda.

O diagnóstico da Casa Para Viver é claro: existe um abismo entre a perceção do Governo — que considera estar no caminho certo — e a realidade quotidiana das famílias. Um dos pontos mais críticos é a nova lei do arrendamento urbano, que a plataforma alerta ser um mecanismo de precarização da vida dos inquilinos. Para a organização, o recuo desta lei seria um primeiro sinal essencial de escuta por parte do Executivo, embora insuficiente para resolver a crise.

A plataforma defende que a habitação não pode continuar a ser tratada como um ativo financeiro ou um instrumento de especulação, mas sim como uma função social. Para isso, propõe um pacote articulado de regulação que inclua:

O controlo rigoroso dos valores das rendas e dos contratos;

A regulação de casas vazias para combater a retenção especulativa de imóveis;

A proibição de despejos sem que existam soluções habitacionais dignas e adequadas para as famílias;

A limitação do alojamento local, que tem convertido residências permanentes em unidades turísticas, reduzindo a oferta para os residentes.

A crise, que se manifesta com particular acuidade em Lisboa e no Porto, mas que já mobiliza dezenas de outras localidades do país, começou a ganhar contornos de luta laboral. Embora não se siga a agenda de greves gerais observada noutros países, como em Espanha, Rita Silva confirma a existência de uma articulação crescente com sindicatos, nomeadamente a CGTP-IN, reconhecendo que o custo da habitação é hoje a principal barreira à sobrevivência da classe trabalhadora.

Este cenário de tensão social culminou numa audiência no Palácio de Belém, onde representantes da Casa Para Viver e das acampadas de Lisboa e do Porto foram recebidos pelo Presidente da República, procurando levar as exigências de quem vive a precariedade habitacional ao topo do Estado.