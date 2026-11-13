Sindicato dos Enfermeiros Portugueses organiza magusto de protesto junto ao Ministério da Saúde

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) organiza, esta quarta-feira, um "magusto de protesto" junto ao Ministério da Saúde. A iniciativa surge como resposta ao Orçamento do Estado, que o sindicato interpreta como um recuo no investimento e na valorização dos profissionais de enfermagem e do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

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Para a organização sindical, a estratégia do Governo traduz-se numa "asfixia financeira" do SNS, resultando num subfinanciamento que impede o reforço do sistema e a resolução de problemas estruturais que afetam a categoria profissional. O protesto foca-se não apenas na falta de verbas, mas na distância entre as promessas de valorização e a realidade quotidiana de quem trabalha na linha da frente.

As reivindicações passam por questões concretas de carreira e progressão, onde a burocracia e a falta de decisões políticas impedem a contabilização de pontos fundamentais. Estão no centro do debate a progressão de enfermeiros graduados, o reconhecimento do tempo de serviço de quem esteve em vínculos precários e a situação específica de profissionais provenientes de antigas Parcerias Público-Privadas (PPP), com especial destaque para o caso de Vila Franca de Xira.

O SEP manifesta ainda uma rejeição categórica a propostas que considera retrocessos nos direitos laborais. O sindicato opõe-se ao Acordo Coletivo de Trabalho proposto pelo Ministério da Saúde, que prevê a implementação de um banco de horas e a possibilidade de alargamento do horário de trabalho. Para os enfermeiros, estas medidas não resolvem a penosidade do serviço; pelo contrário, agravam a desregulação dos horários e a perda de rendimento.

A tese do sindicato é clara: o cansaço e o risco inerentes à função não se combatem com a extensão da jornada de trabalho, mas com a contratação de mais profissionais. O argumento é que a incapacidade do SNS em reter enfermeiros reside precisamente na falta de equilíbrio entre a vida profissional e familiar, na persistência de injustiças na carreira e na ausência de uma valorização efetiva que vá além do discurso oficial.

O SEP conclui que as propostas para resolver estas anomalias são do conhecimento do Ministério da Saúde, mas que a sua implementação depende agora de uma decisão política. O sindicato alerta que, enquanto a vontade política não se concretize, as propostas governamentais continuarão a ser vistas como instrumentos que retiram direitos e aumentam a exploração dos profissionais.