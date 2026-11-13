Imigrantes em Portugal: destino profissional marcado por baixa produtividade

A integração dos imigrantes no mercado de trabalho português revela um paradoxo: embora as taxas de emprego estejam a subir, a qualidade do destino profissional permanece desigual. De acordo com o relatório International Migration Outlook 2026, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), um em cada quatro imigrantes empregados em Portugal trabalha em empresas que se situam nos 20% menos produtivos do país.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мигранты на стройке

Portugal, juntamente com a Itália, destaca-se negativamente por apresentar algumas das maiores disparidades na distribuição de trabalhadores imigrantes consoante a produtividade das empresas. Enquanto 25% dos imigrantes estão concentrados no escalão de produtividade mais baixo, apenas cerca de um em cada nove (aproximadamente 11%) consegue aceder a empresas que integram o grupo dos 20% mais produtivos.

Este cenário reflete uma tendência sistémica. O relatório sublinha que os imigrantes tendem a concentrar-se em setores que, em média, apresentam baixa produtividade do trabalho. Na verdade, a proporção de migrantes nestes setores é superior à proporção de trabalhadores nacionais nos mesmos segmentos, com as exceções de Luxemburgo e Irlanda.

Para evitar distorções, a OCDE analisou a produtividade comparando empresas dentro do mesmo setor de atividade. A produtividade é medida pela relação entre a produção e o fator trabalho (horas trabalhadas ou número de empregados), servindo como um indicador do desempenho da empresa, e não da competência individual do trabalhador.

Os dados de 2024 permitem mapear onde a mão de obra estrangeira é mais solicitada. O peso dos imigrantes é mais significativo no setor do alojamento e restauração, onde representam 24,5% do total de empregados. Seguem-se as atividades de outros serviços (22,5%) e as atividades administrativas e serviços de apoio (21,9%). Na construção, a representatividade é de 18,6%, enquanto nas atividades de informação e comunicação e nos transportes e armazenagem, as percentagens situam-se nos 16,4% e 15,9%, respetivamente.

Apesar da concentração em empresas de baixo desempenho, Portugal apresenta indicadores quantitativos positivos em 2025. O país foi um dos sete Estados da OCDE a registar uma melhoria simultânea nas taxas de emprego e desemprego da população imigrante. A taxa de emprego dos estrangeiros subiu 0,8 pontos percentuais, atingindo os 76,8%, enquanto o desemprego recuou um ponto percentual, fixando-se nos 8,1%.

Este resultado contrasta com a tendência global da OCDE, onde 14 dos 34 países analisados registaram uma evolução negativa em ambos os indicadores. A nível internacional, a média do desemprego entre imigrantes subiu para 8,3% em 2025, situando-se 2,7 pontos percentuais acima da taxa dos trabalhadores nativos nos países de acolhimento, embora a taxa média de emprego global tenha subido ligeiramente para 70,8%.