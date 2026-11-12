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Acampada de Lisboa marca concentração para quinta-feira em frente à Web Summit

Portugal

Enquanto Lisboa se prepara para receber a Web Summit, a cimeira tecnológica que projeta a cidade como um centro de luxo e inovação, a Acampada de Lisboa organiza o seu próprio contra-evento: o Camp Summit. A iniciativa, com atividades marcadas para esta quinta-feira no Parque das Nações, surge como um lembrete crítico de que, para muitos que vivem e trabalham na capital, o "futuro" prometido pela tecnologia não resolve a urgência básica do teto.

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A escolha do local e do formato não é casual. Ao instalar-se junto à entrada da Web Summit, a organização pretende evidenciar o contraste entre a economia digital de elite e a realidade de quem, dependendo do seu salário, já não consegue pagar a renda. Enquanto a cimeira tecnológica requer bilhetes e credenciais, o Camp Summit define-se pela ausência de barreiras: a entrada é livre e a única condição para participar é ocupar o espaço público.

O contraste torna-se ainda mais nítido na crítica à gestão municipal. A organização do evento aponta que, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Carlos Moedas, planeia vender dez terrenos públicos por 60 milhões de euros — valor aproximado ao investimento público destinado à Web Summit -, as famílias enfrentam listas de espera intermináveis para aceder à habitação municipal. Para quem protesta, a habitação deixou de ser um direito para se tornar numa mercadoria inacessível.

O programa desta quinta-feira inicia-se às 17:30, na Alameda dos Oceanos, com uma concentração em frente ao Centro Comercial Vasco da Gama. Posteriormente, às 19:00, as atividades deslocam-se para a Estação do Oriente, onde serão debatidos o direito à cidade e a utilização de tecnologias digitais ao serviço da democracia, culminando numa assembleia popular às 21:00.

Esta mobilização ocorre num contexto de crescente tensão. Recentemente, a Acampada de Lisboa foi forçada a retirar as suas tendas do Rossio após um despacho do presidente da Câmara, que priorizou a instalação do mercado de Natal. A PSP considerou que a presença dos manifestantes e o evento comercial eram "inconciliáveis" no mesmo espaço. Em resposta, o movimento decidiu descentralizar a luta, argumentando que o direito à manifestação não pode ficar limitado a uma única praça.

O movimento, que se expandiu a partir do Porto em outubro, reflete uma crise habitacional profunda. As exigências dos manifestantes são concretas: a reversão da lei do arrendamento, a imposição de tetos de renda verdadeiramente acessíveis e a limitação da compra de habitação por fundos imobiliários, que empurram os residentes locais para fora dos centros urbanos.

Após a pausa forçada nos dias de terça e quarta-feira devido às condições meteorológicas adversas da tempestade Charles, a Acampada de Lisboa retoma a sua agenda, preparando-se também para se juntar à manifestação da Plataforma Casa para Viver, agendada para o próximo sábado, dia 14.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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