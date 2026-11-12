Representantes de acampamentos do Porto e Lisboa reúnem-se com Presidente da República

As representações das acampadas do Porto e de Lisboa, juntamente com a plataforma Casa Para Viver, reunirão com o Presidente da República, António José Seguro, na próxima sexta-feira, às 10:00, no Palácio de Belém. A confirmação foi feita nesta quarta-feira, 11 de novembro, pelo movimento do Porto, que indicou que a reunião foi adiada de quinta para sexta-feira a pedido dos manifestantes, devido às condições meteorológicas.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/photos/11868850@N00/3307138507/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание правительства Португалии

A delegação que representará os manifestantes será composta por 25 pessoas: nove representantes do Porto, nove de Lisboa e sete da plataforma Casa Para Viver. A equipa do Porto inclui membros de diversos grupos de trabalho, incluindo a área jurídica, representantes dos manifestantes e três técnicos especializados: os arquitetos Bernardo Amaral e Joana Moreira, e o assistente social António Brito Guterres.

Paralelamente à articulação com a Presidência, os manifestantes no Porto, que ocupam a Praça D. João I desde 10 de outubro, definiram a sua posição face à gestão do espaço público durante o período natalício. Em assembleia popular, foi aprovado o envio de uma missiva indicando que o movimento não se opõe ao pedido de uma associação de comerciantes do Bolhão para transferir o carrossel de Natal da referida praça para a Rua Alexandre Braga.

Esta decisão sucede a um acordo prévio com a Câmara Municipal do Porto, no qual os manifestantes aceitaram a instalação de elementos natalícios (carrossel, árvore de Natal e comboio) na Praça D. João I, desde que a programação municipal não ocupe mais de 25% da área total. Como contrapartida para a viabilização deste acordo, a autarquia desistiu de instalar a pista de gelo inicialmente prevista.

O contexto destes protestos, que se expandiram do Porto para Lisboa e outras cidades, é marcado por tensões institucionais e judiciais. As operações da PSP para a remoção de tendas no Rossio e na Praça D. João I resultaram em detenções e feridos, gerando críticas em diversos setores. No plano jurídico, o Ministério Público solicitou ao Tribunal Constitucional a avaliação da constitucionalidade de uma norma de 1974 que fixa o limite horário das manifestações às 00:30.

As reivindicações centrais dos grupos, que serão levadas à Presidência da República, focam-se na alteração do quadro legislativo da habitação: exigem a reversão da nova lei do arrendamento, a implementação de limites à aquisição de imóveis por fundos imobiliários e a definição de tetos de renda que considerem efetivamente acessíveis.