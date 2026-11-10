Algarve chegou ao limite: crise nas urgências de Portimão rompe a confiança

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou a demissão do presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve, Tiago Martins da Silva. A decisão decorre de graves falhas no serviço de urgências do Hospital de Portimão, onde foram registadas mortes de utentes que, segundo as alegações, não receberam a assistência médica necessária.

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Paralelamente à demissão, a governante determinou que a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abra um processo de inspeção ao serviço de urgência da referida unidade hospitalar. O caso já é objeto de inquéritos internos da ULS do Algarve, bem como de processos abertos pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e pelo Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A ministra fundamentou a demissão do administrador — que exercia funções há mais de dois anos — na inexistência de condições de confiança para a manutenção do cargo. Ana Paula Martins referiu que o presidente do Conselho de Administração tinha sido alertado reiteradamente sobre as disfunções na urgência, inclusive através de uma missiva enviada por um diretor do serviço em julho deste ano, que denunciava a existência de médicos escalados que não assumiam doentes.

No plano factual, a intervenção do Estado centra-se em três ocorrências distintas: a morte de dois idosos, que terão permanecido várias horas sem a vigilância médica necessária, e o óbito de um bebé. Sobre este último caso, a ministra esclareceu que a criança sofreu uma paragem cardiorrespiratória em casa antes de ser transportada para Portimão e, posteriormente, transferida para Faro por decisão clínica, visando o acesso a cuidados intensivos mais adequados.

A ministra admitiu que o serviço de urgência "não está a funcionar bem", embora tenha ressalvado que a relação causal direta entre as falhas organizacionais e os óbitos ainda carece de clarificação formal através dos inquéritos em curso.

A nível político, o Partido Socialista (PS) solicitou a comparência urgente da ministra da Saúde no Parlamento e exigiu esclarecimentos ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre as respostas assistenciais na região do Algarve.