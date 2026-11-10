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Decisão surpreendente em Lisboa: inquéritos substituem julgamentos e travam ações imediatas

Portugal

O Ministério Público (MP) decidiu alterar a natureza dos processos relativos aos manifestantes detidos nas acampadas pelo direito à habitação em Lisboa, convertendo-os em inquéritos. Esta medida visa aguardar a decisão do Tribunal Constitucional (TC) sobre a legalidade e a constitucionalidade do limite horário imposto às concentrações públicas.

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Através de um despacho datado de 8 de novembro, o procurador da instância de pequena criminalidade de Lisboa fundamentou a decisão na necessidade de conhecer o Direito que será definido pelo TC no âmbito de um processo que opõe uma manifestante ao Ministério da Administração Interna e ao município de Lisboa. O magistrado considerou que a urgência e os prazos exíguos de um julgamento em processo abreviado seriam incompatíveis com a temporalidade necessária para a resolução da questão constitucional.

Na prática, a alteração para a fase de inquérito e a transmissão dos autos para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa suspendem o julgamento imediato dos detidos, abrindo caminho para uma fase de investigação. Segundo fontes da defesa, esta decisão abrange cerca de 85 manifestantes que foram detidos pela PSP por crime de desobediência durante as intervenções nas madrugadas de 20 de outubro, 25 de outubro e 1 de novembro.

O cerne da questão jurídica reside numa norma de agosto de 1974, que estabelece as 00:30 como limite horário para manifestações. O Ministério Público requereu ao Tribunal Constitucional a avaliação da constitucionalidade desta norma, após o Tribunal Administrativo de Lisboa ter decidido, inicialmente, que tal limite não era "absoluto e automático" à luz da Constituição de 1976.

Essa decisão do Tribunal Administrativo tinha autorizado a ativista Renata Cambra a manter a sua tenda no Rossio até novembro de 2026. No entanto, a defesa da ativista confirmou que tal decisão encontra-se atualmente suspensa devido ao recurso interposto pelo Ministério Público, ficando a decisão final sobre o efeito suspensivo dependente da urgência do Tribunal Constitucional.

A norma em discussão foi o fundamento utilizado pela PSP para a dispersão forçada das acampadas em Lisboa e no Porto, intervenções que incluíram o uso de cães e bastões. Os manifestantes reivindicam alterações legislativas no arrendamento, a cessação de despejos sem alternativa habitacional, a limitação de fundos imobiliários na compra de casas e o aumento do parque habitacional público.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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