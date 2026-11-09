Custo de vida em Portugal: a realidade da fome nas famílias imigrantes

O aumento generalizado do custo de vida em Portugal deixou de ser um indicador estatístico para se tornar numa barreira concreta à sobrevivência básica, especialmente para as famílias imigrantes e as populações mais vulneráveis. No bairro do Casal da Mira, na Amadora, a precariedade manifesta-se na dependência de redes de solidariedade informal para suprir necessidades que os salários e as pensões já não conseguem cobrir.

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No jardim infantil Unidinhos de Cabo Verde, a função educativa funde-se com a assistência social. Todas as segundas-feiras, o centro transforma-se num ponto de distribuição de cabazes alimentares. Para as crianças entre os 3 e os 5 anos, a instituição assegura um reforço alimentar crucial: muitas chegam à escola sem terem tomado o pequeno-almoço, reflexo de casas onde a falta de condições materiais ou a urgência de horários laborais precários impossibilitam uma alimentação matinal adequada.

Cesaltina Gomes, a "Avó Ciza", que trabalha no centro há quase quatro décadas, observa que a maioria destas crianças pertence a famílias cujos rendimentos são insuficientes para garantir o básico: alimentação e vestuário. O apoio chega através de doações recolhidas em hipermercados, preenchendo a lacuna entre o rendimento formal e o custo real de viver.

A fragilidade económica tem provocado dinâmicas migratórias distintas. Enquanto as gerações mais velhas permanecem, os jovens, empurrados pela insuficiência salarial em setores como a restauração e as limpezas, optam cada vez mais por partir para França, Suíça ou Luxemburgo, procurando rendimentos que permitam uma vida digna.

O impacto da inflação é particularmente visível naquelas que já se encontram numa situação de vulnerabilidade estrutural. Maria Natalina Lopes, de 53 anos, exemplifica o ciclo de precariedade: após anos de trabalho físico desgastante em limpezas e cuidados a idosos, a saúde já não lhe permite manter o ritmo dos "bicos". Com uma pensão que não cobre a renda e as faturas de energia, a dependência do cabaz alimentar torna-se a única forma de gerir o orçamento. A dieta é reduzida ao mínimo, limitando-se a opções como frango ou pescada, enquanto a botija de gás é descrita como estando "ao preço do ouro".

A situação de Ana Maria, de 70 anos, revela a pressão sobre as famílias multigeracionais. Com uma renda de 300 euros e dependendo de pensões de reforma e viuvez para sustentar seis pessoas (incluindo filhos e netos), a matemática doméstica é impossível. Após o pagamento dos custos fixos de habitação, água e luz, o saldo para a alimentação é nulo, tornando o apoio do centro a única garantia de que a despensa não ficará vazia.

Apesar de reconhecer que o custo de vida em Cabo Verde é inferior, a ligação a Portugal e a habituação ao sistema local impedem o regresso, prendendo estas famílias num limbo onde a residência é permanente, mas a segurança alimentar é incerta.

Para residentes como a Sra. Lena, que imigrou em 1973, o choque manifesta-se nos pequenos detalhes do quotidiano, como o preço de um quilo de cebola, que serve de termómetro para a incapacidade de muitas famílias em aceder a produtos básicos, evidenciando que, para uma parte da população, a inflação não é um ajuste de preços, mas uma ameaça direta à alimentação.