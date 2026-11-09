Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Custo de vida em Portugal: a realidade da fome nas famílias imigrantes

Portugal

O aumento generalizado do custo de vida em Portugal deixou de ser um indicador estatístico para se tornar numa barreira concreta à sobrevivência básica, especialmente para as famílias imigrantes e as populações mais vulneráveis. No bairro do Casal da Mira, na Amadora, a precariedade manifesta-se na dependência de redes de solidariedade informal para suprir necessidades que os salários e as pensões já não conseguem cobrir.

ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ
Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ

No jardim infantil Unidinhos de Cabo Verde, a função educativa funde-se com a assistência social. Todas as segundas-feiras, o centro transforma-se num ponto de distribuição de cabazes alimentares. Para as crianças entre os 3 e os 5 anos, a instituição assegura um reforço alimentar crucial: muitas chegam à escola sem terem tomado o pequeno-almoço, reflexo de casas onde a falta de condições materiais ou a urgência de horários laborais precários impossibilitam uma alimentação matinal adequada.

Cesaltina Gomes, a "Avó Ciza", que trabalha no centro há quase quatro décadas, observa que a maioria destas crianças pertence a famílias cujos rendimentos são insuficientes para garantir o básico: alimentação e vestuário. O apoio chega através de doações recolhidas em hipermercados, preenchendo a lacuna entre o rendimento formal e o custo real de viver.

A fragilidade económica tem provocado dinâmicas migratórias distintas. Enquanto as gerações mais velhas permanecem, os jovens, empurrados pela insuficiência salarial em setores como a restauração e as limpezas, optam cada vez mais por partir para França, Suíça ou Luxemburgo, procurando rendimentos que permitam uma vida digna.

O impacto da inflação é particularmente visível naquelas que já se encontram numa situação de vulnerabilidade estrutural. Maria Natalina Lopes, de 53 anos, exemplifica o ciclo de precariedade: após anos de trabalho físico desgastante em limpezas e cuidados a idosos, a saúde já não lhe permite manter o ritmo dos "bicos". Com uma pensão que não cobre a renda e as faturas de energia, a dependência do cabaz alimentar torna-se a única forma de gerir o orçamento. A dieta é reduzida ao mínimo, limitando-se a opções como frango ou pescada, enquanto a botija de gás é descrita como estando "ao preço do ouro".

A situação de Ana Maria, de 70 anos, revela a pressão sobre as famílias multigeracionais. Com uma renda de 300 euros e dependendo de pensões de reforma e viuvez para sustentar seis pessoas (incluindo filhos e netos), a matemática doméstica é impossível. Após o pagamento dos custos fixos de habitação, água e luz, o saldo para a alimentação é nulo, tornando o apoio do centro a única garantia de que a despensa não ficará vazia.

Apesar de reconhecer que o custo de vida em Cabo Verde é inferior, a ligação a Portugal e a habituação ao sistema local impedem o regresso, prendendo estas famílias num limbo onde a residência é permanente, mas a segurança alimentar é incerta.

Para residentes como a Sra. Lena, que imigrou em 1973, o choque manifesta-se nos pequenos detalhes do quotidiano, como o preço de um quilo de cebola, que serve de termómetro para a incapacidade de muitas famílias em aceder a produtos básicos, evidenciando que, para uma parte da população, a inflação não é um ajuste de preços, mas uma ameaça direta à alimentação.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Curiosidades
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Animais
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Pravda.Ru em português
Rússia
Pravda.Ru em português
Mais populares
Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira

Preparo rápido de meia hora que substitui o forno, gerando massa suave e casca dourada.

Panquecas de maçã com canela fritas em frigideira
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
A serpente mais letal do planeta: o que acontece quando a fuga falha no deserto australiano
Lobos perdem território para tigre: expansão natural muda cadeia alimentar na taiga
Rotina de skincare pós-40: o erro sistêmico que impede resultados visíveis
Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA Anastasiya Zhukova Decisão do CAS abala federações: Rússia avança para Los Angeles sem restrições Creator Vance vira as costas para Trump: sucessão de 2028 exige distância do desgaste eleitoral Dmitriy Sokolov
Camélia volumosa: o contraste de silhueta que evita o visual datado
Gatos que abrem portas sozinhos: o que muda na rotina de quem vive com eles
Pequim vira o jogo contra o Brasil: volume de soja importada despenca até 2035
Pequim vira o jogo contra o Brasil: volume de soja importada despenca até 2035
últimos materiais
Sobrevivência brutal: como pequenas criaturas enfrentaram o frio extremo do inverno
Custo de vida em Portugal: a realidade da fome nas famílias imigrantes
Borsch: o controle de pH e temperatura define a preservação da cor rubi da beterraba
A textura da torta de salmão em massa folhada depende do congelamento da massa
Costa Rica torna-se ponto central no trânsito de cocaína, afirma ex-agente da DEA
Top 10 motores de 2026: revelações e desafios em eletrificação e diesel
Método Wolbachia contra dengue vira diretriz oficial do Ministério da Saúde
O que causou a Grande Desconformidade: gelo e forças internas da Terra
Embrapa propõe diretrizes para proteger produção de hortaliças contra efeitos do El Niño
Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.