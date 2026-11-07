Confronto iminente no Porto: instalação de pista de gelo forçará a desocupação de praça central

A Câmara Municipal do Porto confirmou que a montagem da pista de gelo na Praça D. João I terá início a 13 de novembro, integrando a programação natalícia da cidade. A decisão ocorre num contexto de tensão institucional e social, dado que o local é atualmente palco de um acampamento de protesto pelo direito à habitação, ativo desde 10 de outubro.

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Segundo a autarquia, a instalação das estruturas decorrerá de forma progressiva em vários pontos da cidade, incluindo a Avenida dos Aliados, o Largo Amor de Perdição e a Praça Mouzinho de Albuquerque. No entanto, a Praça D. João I apresenta a complexidade adicional da ocupação do espaço público, que já foi alvo de três intervenções policiais para a dispersão de manifestantes.

O presidente da autarquia, Pedro Duarte, tem procurado estabelecer a compatibilização entre o exercício do direito à manifestação e a execução dos eventos sazonais. Num e-mail enviado a 4 de novembro, o autarca reiterou a necessidade de avaliar as condições para que ambas as atividades coexistam, alertando para a data limite da montagem das infraestruturas.

Apesar dos convites da Câmara para reuniões nos Paços do Concelho, os representantes do acampamento recusaram o diálogo, justificando a decisão pela falta de condições após novas cargas policiais e pela priorização de outras iniciativas de protesto. O executivo municipal manteve a proposta de criar um fórum alargado para discutir o acesso à habitação, condicionando a sua concretização à disponibilidade dos manifestantes para a reunião preliminar.

Do lado dos manifestantes, a recusa em abandonar a praça foi formalizada em participações na assembleia popular, confirmando-se a receção do aviso municipal sobre o início dos trabalhos de montagem.

Este impasse no Porto reflete uma dinâmica semelhante observada em Lisboa, onde a atuação da PSP para retirar tendas no Rossio resultou em detenções e feridos. A nível jurídico, a questão da legalidade destas ocupações prolongadas levou o Ministério Público a solicitar ao Tribunal Constitucional a avaliação da constitucionalidade de uma norma de 1974 que limita o horário das manifestações até às 00h30.