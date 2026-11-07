Governo disponibiliza 477 imóveis do Estado para requisição pelas autarquias

O Governo português notificou as autarquias sobre a existência de 477 imóveis do Estado que se encontram atualmente sem utilização e que podem ser requisitados pelos municípios. Segundo a comunicação conjunta dos ministérios das Finanças, da Economia e da Coesão Territorial e das Infraestruturas e Habitação, estes ativos podem ser destinados a habitação acessível, serviços municipais, unidades de saúde ou fins culturais.

O processo funciona através de uma candidatura: as câmaras municipais receberam a identificação do património público localizado nas suas respetivas circunscrições e têm agora até ao dia 31 de dezembro para sinalizar ao Governo quais os imóveis que pretendem gerir para colocar ao serviço das suas populações.

A identificação destes imóveis foi coordenada pela ESTAMO, a empresa pública responsável pela gestão do património imobiliário do Estado. De acordo com a nota oficial, o levantamento foi concluído seis meses antes do prazo previsto, tendo sido identificados inicialmente 60 mil imóveis.

Para além dos 477 imóveis disponibilizados nesta fase, o Governo refere que já foram mapeados outros 80 mil ativos. Este grupo inclui imóveis pertencentes a institutos públicos e aqueles resultantes da transferência de propriedade das extintas Administrações Regionais de Saúde (ARS).

A medida coloca agora a responsabilidade da análise e a iniciativa do pedido nas mãos dos municípios, restando observar quantos destes imóveis serão efetivamente recuperados e transformados em soluções concretas de habitação ou serviços públicos, transformando a propriedade devoluta em utilidade real para os cidadãos.