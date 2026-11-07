Portugal é o segundo país da UE com mais alertas de retorno relativos à sua população e PIB

A gestão migratória em Portugal apresenta um contraste marcante entre a sua capacidade de acolhimento e a eficácia dos seus processos de saída. De acordo com o Relatório Anual Europeu sobre Asilo e Migração de 2026, publicado pela Comissão Europeia, Portugal posiciona-se como o segundo país da União Europeia (UE) com mais alertas de retorno, quando se cruza o volume de ordens emitidas com a dimensão da população e do PIB do país.

Este dado surge num contexto onde Portugal não é classificado como um Estado sob pressão migratória — categoria reservada a países como Grécia, Chipre, Itália e Espanha — mas enfrenta a complexidade de gerir fluxos que resultam em ordens de regresso frequentes. O relatório, que analisa o período entre 1 de julho de 2025 e 30 de junho de 2026, destaca que as autoridades portuguesas emitiram ordens de retorno predominantemente a cidadãos do Brasil, da Índia e de Angola.

A nível europeu, a distância entre a decisão administrativa e a concretização do retorno continua a ser profunda. Dos 463 mil pedidos de regresso emitidos pelos 27 Estados-membros, apenas 142 mil pessoas em situação irregular foram efetivamente devolvidas aos seus países de origem. Embora a taxa de execução na UE tenha subido de 26% para 31%, a Comissão Europeia considera este valor insuficiente. É relevante notar que mais de 60% dos retornos concretizados foram voluntários, evidenciando a dificuldade dos Estados em executar afastamentos forçados sem a cooperação dos países de destino.

No que toca ao acolhimento, Portugal demonstra uma capacidade crescente. O sistema nacional de receção de requerentes de asilo viu a sua capacidade de alojamento aumentar, sendo que, em junho de 2026, o país acolhia 68.310 pessoas sob proteção temporária, a maioria proveniente da Ucrânia. Estes beneficiários representam mais de metade da população total acolhida no sistema de asilo nacional.

Contudo, o relatório expõe uma lacuna crítica no sistema de garantias: Portugal ainda não operacionalizou nem designou formalmente o mecanismo nacional independente de monitorização dos direitos fundamentais. Este organismo seria responsável por assegurar que os direitos básicos são respeitados durante os procedimentos de controlo e asilo nas fronteiras, colocando Portugal num grupo de oito Estados-membros que ainda falham nesta implementação.

Este cenário insere-se na primeira avaliação após a entrada em vigor do Pacto Europeu em matéria de Migração e Asilo, em junho deste ano. Enquanto a Comissão Europeia propõe a criação de uma Reserva Anual de Solidariedade para 2027 para apoiar os países sob pressão direta, Portugal continua a navegar entre a abertura ao acolhimento e a dificuldade sistémica em concretizar a saída de quem não possui direito de permanência.