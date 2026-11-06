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Orçamento do Estado 2027 aumenta Complemento Solidário para Idosos em 15,6%

Portugal

O número de idosos a receber o Complemento Solidário para Idosos (CSI) registou um crescimento expressivo, passando dos 111 mil beneficiários em maio de 2024 para 250 mil em setembro de 2026. Os dados foram partilhados na última sexta-feira, 6 de novembro, pela ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, durante a discussão da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) no Parlamento.

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Para além do aumento no número de pessoas abrangidas, a ministra destacou uma alteração estrutural no acesso a este apoio: a eliminação da condição relativa aos rendimentos dos filhos. Na prática, esta medida removeu uma barreira burocrática e financeira que impedia muitos idosos de acederem à prestação por dependerem da situação económica da descendência, permitindo que o apoio chegue a quem efetivamente tem pensões mais baixas, independentemente da condição financeira da família.

No que toca aos valores, o montante de referência do CSI subirá para 720 euros mensais, o que representa um incremento de 30% face aos valores de 2024. A governante sublinhou que, para além do reforço monetário, a gratuitidade dos medicamentos associada a este apoio assume-se como um fator crítico, muitas vezes com um impacto mais imediato na qualidade de vida do beneficiário do que o próprio valor em dinheiro.

O plano para o OE2027 prevê ainda outros ajustes nas prestações sociais face ao orçamento de 2026:

  • Subsídio ao cuidador informal: aumento de 21%;
  • Complemento Solidário para Idosos (CSI): aumento de 15,6%;
  • Prestação Social Única (PSU): aumento de 10,1%;
  • Prestação Social para a Inclusão e respetivo complemento: aumento de 10%;
  • Subsídio por doença: aumento de 4%;
  • Abono de família: aumento de 4,3%.

Segundo a ministra, estas medidas contribuíram para que, entre 2024 e 2026, o rendimento das famílias crescesse cerca de 14% (em termos reais, descontando a inflação). Maria do Rosário Palma Ramalho referiu ainda que o risco de pobreza atingiu o nível mais baixo dos últimos 20 anos, com uma redução de 3,3 pontos percentuais entre a população idosa e uma descida para 8,6% entre a população empregada — o valor mais baixo registado desde 2010.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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