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Presidente da CGD afirma que crise da habitação exige solução de longo prazo e mais 300 mil casas

Portugal

A crise da habitação em Portugal não se resolve com medidas pontuais nem no curto prazo de uma legislatura. Foi este o alerta lançado por Paulo Macedo, presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), durante a apresentação dos resultados do banco em Lisboa, na passada quinta-feira, 5 de novembro.

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Para o gestor do banco público, a complexidade do problema exige uma abordagem multifacetada, sublinhando que a solução não poderá assentar apenas no financiamento ou em garantias bancárias. Macedo defende a necessidade de aumentar a oferta real de habitação através de rendas acessíveis, casas a preços controlados e o reforço da habitação pública.

O executivo da CGD — instituição que reportou um lucro líquido de 1.434 milhões de euros entre janeiro e setembro (um crescimento de 2,5% face ao período homólogo) — foi enfático ao afirmar que o mercado enfrenta um défice estrutural. Segundo Paulo Macedo, a pressão sobre os preços não deriva primordialmente das garantias de crédito, mas sim da falta de cerca de 300 mil casas.

O fosso entre a procura e a oferta

Um dos pontos centrais da análise de Paulo Macedo incide sobre a demografia recente: nos últimos seis a sete anos, Portugal registou a entrada de mais de um milhão de pessoas, criando uma procura que a oferta atual é incapaz de absorver. Este desequilíbrio afeta especialmente os jovens, que constituem a maioria de quem procura casa e que, consequentemente, enfrentam a dificuldade de ver os preços baixarem enquanto a construção não acompanhar a procura.

O gestor admitiu que a subida dos preços em Portugal tem sido anómala, embora tenha feito a distinção entre o mercado geral e o segmento de luxo, este último mais dependente de tendências internacionais.

A distância entre a lei e a realidade

Paulo Macedo alertou ainda para a disparidade na implementação das medidas já aprovadas. Citou como exemplo a simplificação dos licenciamentos, notando que a eficácia desta medida depende da agilidade de cada câmara municipal, resultando em ritmos de execução muito distintos entre diferentes regiões do país.

No que toca às soluções estruturais, o CEO da CGD defendeu:

  • Seletividade fiscal: a necessidade de incentivos fiscais mais precisos, tanto para quem constrói como para quem compra.
  • Estabilidade no arrendamento: a criação de um mercado de arrendamento mais dinâmico, onde os proprietários tenham confiança nas regras de atualização das rendas para disponibilizarem os seus imóveis.
  • Habitação dirigida: a criação de habitação específica para profissionais em mobilidade, nomeadamente nas áreas da saúde, educação e forças de segurança, além da manutenção de apoios direcionados aos jovens.

Em suma, o diagnóstico é de que a habitação se tornou um problema de longo prazo, onde a burocracia administrativa e a escassez de construção física continuam a ser as principais barreiras para quem, na prática, ainda não consegue aceder a uma casa digna e a preços acessíveis.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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