Acampada do Porto recusa sair da Praça D. João I para dar lugar ao mercado de Natal

A luta por habitação digna no Porto enfrenta agora um novo embate, desta vez não com a força policial, mas com a agenda festiva da cidade. A Assembleia Popular da Acampada do Porto, instalada na Praça D. João I desde 10 de outubro, decidiu recusar a sugestão da Câmara Municipal do Porto para desocupar o espaço, visando dar lugar à instalação do mercado de Natal.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Протесты в Португалии из-за нехватки жилья

A tensão tornou-se evidente na reunião de 5 de novembro, onde a maioria dos manifestantes rejeitou a possibilidade de abandonar o local do protesto. Segundo Henrique Teixeira, porta-voz do movimento, a autarquia fez menção a "eventos natalícios" num e-mail enviado para convocar a reunião, embora sem detalhar a natureza exata das estruturas. O porta-voz recordou que, em anos anteriores, o espaço foi ocupado por ringues e mercados, sugerindo que a conveniência do comércio e do turismo prevalece sobre a urgência da crise habitacional.

Paralelamente à pressão municipal, surge a questão da vulnerabilidade climática. Questionado sobre o impacto das chuvas de inverno na manutenção do acampamento, Teixeira traçou um paralelo direto com a realidade invisível de milhares de cidadãos. Para o movimento, a chuva é uma "falsa premissa" para a desistência, pois as milhares de pessoas em situação de sem-abrigo em Portugal continuam a dormir ao relento, independentemente da meteorologia. A resiliência de quem resiste há quase um mês é vista como um reflexo da urgência do problema que enfrentam.

Este impasse ocorre num contexto de crescente tensão social. As acampadas no Porto e em Lisboa foram marcadas por intervenções da PSP para a remoção de tendas, resultando em feridos e detenções, o que levou a críticas sobre a proporcionalidade da força utilizada e a questionamentos ao Ministério da Administração Interna sobre a identificação de agentes suspeitos de abusos.

No plano jurídico, a discussão expandiu-se para o Tribunal Constitucional, onde o Ministério Público solicitou a avaliação da norma de 1974 que limita o horário das manifestações até às 00h30, um detalhe técnico que impacta a viabilidade real de quem opta por ocupar o espaço público como forma de denúncia.

Para além da resistência física no terreno, o movimento consolidou as suas exigências. O que começou como seis propostas expandiu-se para nove reivindicações concretas, após contributos da Habitação Hoje e do Chão das Lutas. As prioridades focam-se na alteração estrutural do sistema:

Reversão da lei do arrendamento e fim dos despejos sem alternativa habitacional;

Travão à aquisição de imóveis por fundos imobiliários e fim dos benefícios fiscais à especulação;

Aumento do parque público de habitação com renda apoiada (em vez de apenas "acessível");

Recuperação pública de imóveis devolutos e pressão para o arrendamento de casas vazias;

Implementação de um teto às rendas baseado nos rendimentos reais e a revogação de licenças de alojamento local em imóveis habitacionais.

O impasse na Praça D. João I coloca em perspetiva o conflito entre o direito à cidade e a função comercial do centro urbano: de um lado, a necessidade de visibilidade para quem não tem casa; do outro, a logística de um mercado sazonal.