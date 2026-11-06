Nova metodologia do INE revela que 782 mil pessoas emigraram de Portugal entre 2021 e 2025

A realidade da emigração em Portugal revela-se muito mais profunda do que as estatísticas anteriores sugeriam. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), citados pelo jornal Público, mais de 782 mil pessoas deixaram o país entre 2021 e 2025.

Este número representa um salto drástico face aos registos anteriores. Para se ter uma noção da dimensão da diferença, o volume de saídas contabilizadas entre 2021 e 2024 subiu de 124 mil para 600 mil pessoas. Esta discrepância não se deve a um erro de contagem, mas a uma alteração fundamental na forma como se mede quem realmente parte.

A nova metodologia do INE, baseada em dados administrativos, passa a considerar como emigração permanente a saída de qualquer pessoa que permaneça fora de Portugal durante, pelo menos, um ano. Com este critério, o número total de emigrantes nos últimos cinco anos fixou-se nos 782.248.

Até então, as estimativas do Observatório da Emigração apontavam para um fluxo anual entre 60 a 70 mil pessoas, o que resultaria num máximo de 350 mil emigrantes no mesmo período — menos de metade do valor agora apurado pelo INE.

Esta revisão estatística expõe a distância que existia entre a perceção formal do fluxo migratório e a realidade concreta de centenas de milhares de pessoas que, na prática, abandonaram o território português, embora não tivessem sido contabilizadas como emigrantes permanentes nos moldes anteriores.