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GNR deflagra Operação Invoice contra fraude de IVA de 2 milhões de euros

Portugal

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Ação Fiscal (UAF), deflagrou a operação denominada "Invoice”, centrada na investigação de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. A operação resultou na execução de 31 mandados de busca — sendo 10 domiciliárias e 21 não domiciliárias — distribuídas pelos distritos de Aveiro, Braga, Porto e Santarém.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O foco da investigação incide sobre um esquema de fraude ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). O mecanismo consistia na aquisição de veículos automóveis usados em diversos Estados-Membros da União Europeia para a sua posterior comercialização no mercado nacional. De acordo com as estimativas preliminares da UAF, o prejuízo fiscal causado ao Estado ascende a um valor superior a dois milhões de euros.

No âmbito das diligências, foi detido um homem de 47 anos, formalmente suspeito da prática do crime de detenção de arma proibida. As buscas permitiram a apreensão de sete armas de fogo com as respetivas munições, sete telemóveis, um computador, um tablet e documentação considerada relevante para a prova dos factos.

A operação mobilizou um efetivo de 81 militares da Unidade de Ação Fiscal e três elementos do Comando Territorial da GNR de Braga, contando com o apoio técnico e operacional de 44 agentes da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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