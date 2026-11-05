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Operação Influencer: 30 dispositivos apreendidos continuam inacessíveis ao Ministério Público

Portugal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) divulgou, nesta quinta-feira, 5 de novembro, um balanço sobre o estado do inquérito no âmbito da Operação Influencer. O organismo indica que 30 dispositivos apreendidos continuam inacessíveis ao Ministério Público (MP), devido, primordialmente, a recursos interpostos por arguidos e entidades buscadas.

A comunicação da PGR surge num momento em que se aproxima o terceiro aniversário das primeiras buscas, realizadas a 7 de novembro de 2021. No âmbito desta operação, foram detidas e posteriormente libertadas cinco pessoas, entre as quais Vítor Escária, então chefe de gabinete de António Costa, o advogado Diogo Lacerda Machado, o ex-presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, e os administradores da Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves.

O processo incide sobre suspeitas de crimes económico-financeiros relacionados com a construção de um centro de dados em Sines, a exploração de lítio em Montalegre e Boticas, e a produção de hidrogénio em Sines. Foi este processo que culminou na demissão do Governo de António Costa, que, embora tenha sido considerado suspeito pela PGR, não foi constituído arguido.

Do ponto de vista processual, a PGR detalha que, dos 150 dispositivos apreendidos, os procedimentos digitais forenses de 120 já foram concluídos e estão sob análise. Contudo, a impossibilidade de aceder aos restantes 30 dispositivos condiciona a investigação em segmentos centrais, existindo a convicção de que estes contêm comunicações essenciais para a descoberta da verdade.

Um dos principais entraves reside num conflito de competências entre o Ministério Público e o Juiz de Instrução Criminal (JIC). O magistrado judicante defende que a seleção das mensagens de correio eletrónico relevantes para a prova lhe compete, impedindo o acesso direto do MP aos dados antes dessa triagem. A PGR refere que esta questão tem gerado decisões contraditórias entre a primeira instância e os tribunais superiores, embora a maioria das decisões favoreça a tese do MP.

Para resolver este impasse, o MP interpôs um recurso de fixação de jurisprudência no Supremo Tribunal de Justiça. Paralelamente, a PGR incluiu na sua proposta de revisão do Código de Processo Penal, submetida ao Governo e à Assembleia da República, um pedido de clarificação legislativa para evitar que a falta de consenso processual resulte em atrasos plurianuais.

A PGR reporta ainda outros bloqueios jurídicos: um recurso interposto por uma pessoa coletiva não arguida, que aguarda decisão do Tribunal Constitucional desde janeiro de 2026 (após ter sido julgado improcedente pelo Tribunal da Relação em setembro de 2025), e o acesso a contas de correio eletrónico de advogados, que depende do trânsito em julgado de um acórdão do Tribunal da Relação datado de abril de 2026.

Estes constrangimentos impactam não só o inquérito principal, mas também os três inquéritos acessórios derivados da Operação Influencer, onde a análise de prova pessoal e documental está parcialmente condicionada pela falta de acesso aos suportes digitais. A PGR assegura, contudo, que a investigação prossegue em todos os inquéritos, sob segredo de justiça e com declaração de urgência.

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Author`s name Petr Ermilin
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