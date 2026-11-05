Plano estratégico para o Metro do Porto: projeto ambicioso redesenhará o acesso à zona sul

O Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, anunciou esta quarta-feira, 4 de novembro, a intenção de expandir a rede do Metro do Porto para os municípios do sul da Área Metropolitana do Porto (AMP), nomeadamente Espinho, São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis.

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Durante a cerimónia realizada na Câmara Municipal do Porto, o ministro detalhou que a viabilização deste alargamento poderá passar pela utilização do canal da Linha do Vouga, procurando estabelecer a ligação entre Santo Ovídeo, em Gaia, e as referidas localidades. Segundo Miguel Pinto Luz, a integração de cerca de 400 mil habitantes na rede de transporte metroviário teria um impacto "absolutamente transformador" para a região, sublinhando a necessidade de não negligenciar a zona sul da AMP, que se estende até Vale de Cambra.

Contudo, existe uma nuance importante entre o anúncio político e a fase técnica da obra: numa nota publicada no site da Área Metropolitana do Porto após o evento, a entidade refere-se a "estudos" para avaliar a expansão da rede para São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra. Este detalhe indica que o projeto se encontra ainda numa fase de análise de viabilidade, e não numa fase de execução imediata.

Paralelamente ao plano do metro, foram assinados protocolos de cooperação entre o município do Porto e as Infraestruturas de Portugal (IP). Estes acordos incidem sobre a gestão da Via de Cintura Interna (VCI), a requalificação da EN 12 (Estrada da Circunvalação), a subconcessão da plataforma da via do Ramal da Alfândega, bem como a realização de estudos para a Via Circular Externa Nascente (VCEN) e a Via Circular Externa Poente (VCEP).