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Habitação em Sintra à beira do colapso: a realidade invisível que ameaça o futuro das famílias

Portugal

A crise da habitação em Portugal deixou de ser apenas um tópico de agenda política para se tornar um ponto de rutura social. Enquanto no Parlamento as discussões sobre o Orçamento do Estado e a nova Lei do Arrendamento oscilam entre acordos partidários e abstenções estratégicas, a rua manifesta a urgência de quem vive sob a ameaça constante de despejo ou a impossibilidade de encontrar um teto acessível.

Протесты в Португалии из-за нехватки жилья
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:BlitzkriegBoop, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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A concretização desta tensão reflete-se numa petição pública intitulada "Pelo direito à habitação digna, reforço da habitação pública e proteção contra despejos e cessações contratuais abusivas”. A iniciativa, que já reuniu 29.347 assinaturas — superando largamente as 7.500 necessárias para forçar a discussão na Assembleia da República -, não é apenas um número estatístico, mas o eco de uma vulnerabilidade partilhada por milhares de cidadãos.

Para Ana Barros, a autora da petição, a distância entre a lei escrita e a realidade vivida é abismal. Aos 36 anos, trabalhadora por conta própria no setor da restauração, Ana personifica o paradoxo de quem trabalha mas não consegue estabilidade. A sua própria situação é emblemática: habita e trabalha num prédio centenário onde, apesar de ter tido a oportunidade de comprar as frações por 500 mil euros — valor incomportável para a sua realidade -, enfrenta agora a oposição à renovação contratual. A ameaça é direta: a perda simultânea da casa e do sustento.

O relato de Ana Barros expõe as falhas de um sistema onde a oferta é insuficiente, especialmente nos subúrbios. No concelho de Sintra, especificamente em Agualva-Cacém, a autora aponta a contradição de existir edifícios devolutos e fechados há anos enquanto centenas de pessoas procuram desesperadamente apartamento diariamente. A petição surge como uma tentativa de transformar a indignação em propostas concretas, focando-se em quem efetivamente consegue aceder ao mercado.

As propostas detalhadas no documento visam atacar as causas reais da precariedade:

  • Investimento Público: O aumento da construção de casas para arrendamento apoiado e acessível.
  • Recuperação de Imóveis: A utilização de edifícios públicos devolutos para fins habitacionais.
  • Proteção de Emergência: O reforço de mecanismos de alojamento temporário para quem está em risco iminente de perda de habitação.
  • Regulação de Rendas: A salvaguarda de regimes de rendas antigas com valores iguais ou inferiores a 500 euros, num contexto onde rendas de 900 euros excluem a vasta maioria dos rendimentos médios e baixos.

A luta pelo direito à habitação, porém, revela-se profundamente apartidária e, por vezes, solitária. Ana Barros revela que, apesar de ter enviado e-mails aos gabinetes parlamentares, não foi contactada por nenhum partido. Mais revelador ainda é o seu afastamento do partido Chega em setembro, após a posição da força política relativamente à Lei do Arrendamento. Para a autora, a preferência do partido em beneficiar quem detém mais capital foi o ponto de rutura.

No centro do debate legislativo, a Lei do Arrendamento continua a ser um terreno minado. A proposta do Governo, que permitia a exigência de até três rendas antecipadas e a eliminação do limite máximo de cauções, gera resistências. Enquanto a esquerda votou contra a proposta, a direita tenta equilibrar a liberalização do mercado — como o fim do travão de 2% na atualização de rendas para novos contratos — com promessas de proteção a idosos e deficientes.

O que resta, para quem está na pele de Ana Barros e de milhares de signatários, é a incerteza. A petição chega ao Parlamento não como um exercício formal, mas como a última linha de defesa de quem vê a habitação deixar de ser um direito para se tornar um privilégio inacessível.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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