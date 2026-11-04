Protestos no Porto: Ministro e Presidente da Câmara confrontados com crise habitacional

A chegada do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e do presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, aos Paços do Concelho, nesta quarta-feira, 4 de novembro, foi marcada por protestos. No centro do conflito, a distância entre a narrativa institucional de "diálogo aberto" e a urgência de quem luta contra a precariedade habitacional.

Photo: commons.wikimedia.org by Ramón from Llanera, España, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Порту (Oporto), Португалия

Perante as palavras de ordem dos manifestantes, o ministro Pinto Luz afirmou estar disponível para ouvir todas as partes, desde que em locais e horários definidos formalmente junto do ministério. O governante destacou que a sua tutela já terá recebido mais de 350 entidades ao longo de dois anos e meio, defendendo que o Governo mantém uma postura de serenidade e busca por consensos, referenciando inclusive as reuniões anunciadas pelo primeiro-ministro Luís Montenegro com o PS e o Chega para procurar soluções para a crise da habitação.

No entanto, a disponibilidade manifestada pelo ministro esbarrou na realidade imediata da rua. "Eu estou disponível para ouvir, se me quiserem ouvir. Nestas condições é impossível", afirmou Pinto Luz, sugerindo que o contexto do protesto não era o adequado para a profundidade de análise que a questão exige, afastando-se de soluções que considere "mediáticas".

A distância entre o papel e a vida real

A tensão materializou-se na entrega de uma carta do movimento Porta a Porta. Para os representantes do movimento, a questão não é a falta de reuniões institucionais, mas a natureza das respostas dadas. Raquel Ferreira, porta-voz do movimento, foi clara: a exigência é que o Estado trate a habitação como um problema gravíssimo do país, priorizando as pessoas em vez dos fundos imobiliários e da banca.

As reivindicações detalhadas na carta expõem as falhas no acesso real ao direito à habitação:

A redução imediata do valor das rendas;

A mobilização de edifícios devolutos para servir a população;

A descida das prestações do crédito à habitação, que atualmente asfixiam milhares de famílias;

O reforço significativo da habitação pública.

O objetivo final, segundo o movimento, é simples mas fundamental: que os salários reais permitam o pagamento de uma casa digna.

A resposta municipal e a questão da legitimidade

Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, também foi alvo de protestos, especialmente por parte de quem integra a "Acampada" na Praça D. João I. O autarca defendeu que a Câmara "é a Câmara do Povo" e que tem estado presente nas praças a falar com os munícipes. No entanto, ao ser questionado sobre reuniões específicas com os manifestantes, Duarte introduziu uma nuance política, afirmando que não se deixa condicionar por quem não reconhece, do ponto de vista democrático, a sua "legitimidade política".

Do ponto de vista estatístico e de planeamento, o presidente do município salientou que o Porto é a cidade com maior oferta de habitação pública e arrendamento acessível no país, comprometendo-se a quadruplicar o número de habitações acessíveis durante este mandato. Resta saber, porém, como esse aumento quantitativo se traduzirá em acesso real para as famílias que, neste momento, recorrem a tendas ou a protestos de rua para serem ouvidas.