Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Pelo facial novo não é só estética: entenda o limite entre variação normal e alerta
Protestos no Porto: Ministro e Presidente da Câmara confrontados com crise habitacional
Eve Air Mobility firma acordo para venda de até 12 eVTOLs com foco no Sul do Brasil
Turista traz larva migratória das Maldivas: o perigo invisível na areia da praia
O grilo gigante que 'morreu' em 1920 foi encontrado escondido na rocha que os ratos não conseguiam escalar
Decorações volumosas nas unhas: atrito diário dentro do calçado fecha o conforto
Zona do Euro: inflação anual acelera para 4,0% em outubro segundo Eurostat
Professores protestam na Assembleia contra o peso da Educação no OE2027
Por que zebras permanecem selvagens: estresse e agressividade

PJ não renova mandatos de dois diretores nacionais

Portugal

A Direção Nacional da Polícia Judiciária (PJ) confirmou, nesta quarta-feira, 4 de novembro, a decisão de não propor a renovação das comissões de serviço de dois cargos dirigentes da instituição: o Diretor de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial, Álvaro Pires, e o Diretor de Serviços de Inovação e Desenvolvimento, Paulo Sanches.

A medida, atribuída ao diretor nacional da PJ, Carlos Cabreiro, concretiza-se no momento do término dos respetivos mandatos. Segundo comunicado oficial da instituição, a Direção Nacional optou por não encaminhar a proposta de renovação à tutela, o que resulta no cessar das funções de ambos os diretores.

O afastamento de Álvaro Pires ocorre num contexto de escrutínio sobre a sua gestão. O diretor financeiro terá sugerido a Luís Neves que um atrelado apreendido no âmbito da Operação Pacoba permanecesse sob a guarda da empresa Construbarcelos.

Em declarações ao jornal Observador, Álvaro Pires afirmou ter sido notificado da decisão, embora tenha sublinhado que não lhe foram transmitidos os motivos concretos, tendo sido apenas informado de que a renovação da comissão de serviço não seria "oportuna".

Este movimento administrativo sucede-se a questionamentos sobre a gestão financeira da PJ, incluindo críticas do Tribunal de Contas relativas ao uso excessivo de contratações ajustadas diretas (contratação excluída) e a eventuais irregularidades financeiras na gestão de Luís Neves.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Portugal
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Turismo
Moradores de Itacaré impedem turistas israelenses de vandalizar mural pró-Palestina
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Economia
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Mais populares
Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional

A confirmação de reservas na Margem Equatorial coloca o Brasil em um cinturão estratégico de petróleo ao lado de vizinhos como a Guiana.

Reservas de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas podem transformar o Amapá em hub logístico regional
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Linha Circular do Metropolitano de Lisboa deverá entrar em operação no primeiro trimestre de 2027
Economia da Argentina entra em recessão técnica com fechamento de 32 mil empresas
Raças de gatos mais inteligentes e seu raciocínio adaptativo
Derrota de Flávio: exílio enfraquece oposição e favorece agenda do Planalto Dmitriy Sokolov Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder Petr Ermilin Brasil à beira do abismo fiscal: Selic alta destrói qualquer equilíbrio Polina Petrova
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Arbusto desafia a seca: mantém copa densa em solos pobres sem correções
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
Reintrodução de leopardos-amur em Primórie forma primeiros casais em 50 anos
últimos materiais
PJ não renova mandatos de dois diretores nacionais
Turista traz larva migratória das Maldivas: o perigo invisível na areia da praia
O grilo gigante que 'morreu' em 1920 foi encontrado escondido na rocha que os ratos não conseguiam escalar
Decorações volumosas nas unhas: atrito diário dentro do calçado fecha o conforto
Zona do Euro: inflação anual acelera para 4,0% em outubro segundo Eurostat
Professores protestam na Assembleia contra o peso da Educação no OE2027
Por que zebras permanecem selvagens: estresse e agressividade
Reconhecimento territorial chega: 16 milhões de brasileiros deixam de ser invisíveis para o Estado
Margarida-dálmata: a diferença entre ornamentação e fonte de piretrinas para controle de pragas
A proporção da bolsa East-West define a silhueta no inverno
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.