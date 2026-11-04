PJ não renova mandatos de dois diretores nacionais

A Direção Nacional da Polícia Judiciária (PJ) confirmou, nesta quarta-feira, 4 de novembro, a decisão de não propor a renovação das comissões de serviço de dois cargos dirigentes da instituição: o Diretor de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial, Álvaro Pires, e o Diretor de Serviços de Inovação e Desenvolvimento, Paulo Sanches.

A medida, atribuída ao diretor nacional da PJ, Carlos Cabreiro, concretiza-se no momento do término dos respetivos mandatos. Segundo comunicado oficial da instituição, a Direção Nacional optou por não encaminhar a proposta de renovação à tutela, o que resulta no cessar das funções de ambos os diretores.

O afastamento de Álvaro Pires ocorre num contexto de escrutínio sobre a sua gestão. O diretor financeiro terá sugerido a Luís Neves que um atrelado apreendido no âmbito da Operação Pacoba permanecesse sob a guarda da empresa Construbarcelos.

Em declarações ao jornal Observador, Álvaro Pires afirmou ter sido notificado da decisão, embora tenha sublinhado que não lhe foram transmitidos os motivos concretos, tendo sido apenas informado de que a renovação da comissão de serviço não seria "oportuna".

Este movimento administrativo sucede-se a questionamentos sobre a gestão financeira da PJ, incluindo críticas do Tribunal de Contas relativas ao uso excessivo de contratações ajustadas diretas (contratação excluída) e a eventuais irregularidades financeiras na gestão de Luís Neves.