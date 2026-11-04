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Professores protestam na Assembleia contra o peso da Educação no OE2027

Portugal

Nesta quarta-feira, 4 de novembro, a Assembleia da República torna-se o palco de um protesto convocado pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof). A concentração, marcada para as 16h00, surge como uma resposta direta à proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) na área da Educação, apresentada pelo ministro Fernando Alexandre.

Учительница в классе, расстроенная из-за учеников
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Учительница в классе, расстроенная из-за учеников

Para os docentes, a distância entre o discurso governamental e a realidade orçamental é profunda. A Fenprof argumenta que o financiamento continua aquém das necessidades reais do sistema educativo e ignora as recomendações internacionais, que sugerem um investimento de 6% do PIB — meta da qual Portugal continua a afastar-se.

A análise dos números revela a fragilidade do investimento. Segundo José Feliciano Costa, secretário-geral da Fenprof, embora a dotação nominal suba para 7.787,9 milhões de euros (um aumento de 244,9 milhões face ao orçamento anterior), este valor é insuficiente quando colocado lado a lado com o crescimento previsto do PIB. Com uma economia a crescer nominalmente 4,1%, a Educação passaria a representar apenas 2,33% do PIB. Na prática, isto significa que, enquanto a riqueza nacional cresce, o peso relativo da Educação nas prioridades do Estado diminui.

O impacto desta dinâmica reflete-se diretamente na vida de quem trabalha nas salas de aula e nos laboratórios. A Fenprof alerta para a falta de garantias no combate à precariedade e para a instabilidade no financiamento da Ciência e do Ensino Superior, onde se regista inclusive uma redução da despesa global prevista.

No que toca aos salários e carreiras, a situação é igualmente crítica. Dos cerca de 6,6 mil milhões de euros destinados ao pessoal, o aumento previsto de 256,1 milhões serve, maioritariamente, para cobrir compromissos já assumidos, como a recuperação do tempo de serviço. Considerando a inflação prevista de 2,3%, o aumento real seria de apenas 1,7% — um valor que, para a estrutura sindical, não constitui uma valorização efetiva da carreira, mas sim uma gestão de danos.

O sindicato sublinha que a escassez de professores e a precariedade dos vínculos não se resolvem com ajustes nominais ou com a gestão de fundos temporários. A exigência dos professores é clara: a transição de um modelo de "gestão de orçamentos" para uma política de investimento público que garanta condições reais de funcionamento nas escolas e a dignidade profissional de quem ensina.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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